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В ООС повідомили про нову провокацію на Донбасі: ЗСУ вистояли

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Розслідування
1,9 т.

  • 11 серпня на сході України один раз порушили режим перемир'я

  • Збройні сили не піддалися на провокації терористів. Українські військові не відкривали вогонь у відповідь

Війна на Донбасі

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На Донбасі у вівторок, 11 серпня, був зафіксований один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Втрат серед ЗСУ не було. Про це повідомляється на сторінці ООС у Facebook станом на 17:00.

Уточнюється, що після обіду противник здійснив постріли з підствольного гранатомета поблизу Мар'їнки.

"У районі відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерацій у Донецькій і Луганській областях ситуація залишається повністю контрольованою українським воїнами. Дотримуючись повного і всеосяжного режиму припинення вогню, наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", – сказано в повідомленні.

У штабі ООС підкреслили, що на всіх ділянках фронту "режим тиші зберігався повною мірою". Військовослужбовці Об'єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали.

"Відколи проголошено режим припинення вогню, який набрав чинності з 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає", – підсумувала пресслужба.

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Як писав OBOZREVATEL, російські терористи "Л/ДНР" активізували діяльність із пошуку новобранців для поповнення своїх рядів. Для цього вони вдаються навіть до розміщення оголошень.

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  2. Розслідування