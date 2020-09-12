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На Донбасі помітили танки та гаубиці окупантів: терористи порушили домовленості

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Розслідування
1,1 т.
На Донбасі помітили нарощування військової техніки терористів

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала низку порушень домовленостей з боку терористів "Л/ДНР".

Як повідомляється на сторінці Операції Об'єднаних сил у Facebook, відповідні факти були помічені під час спостережного польоту безпілотника ОБСЄ. Порушення внесені до звіту Місії від 11 вересня.

Зокрема, помічено озброєння окупантів, розміщене з порушенням лінії відведення:

  • на полігоні поблизу населеного пункту Тернове Донецької області – чотири самохідних гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм);

  • на полігоні неподалік Бугаївки на Луганщині – 16 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм) і 12 буксируваних гаубиць (Д 30А "Лягушка", 122 мм);

Також зафіксовано озброєння, розміщене по лініях відведення, але за межами виділених місць зберігання:

  • на полігоні поблизу Бугаївки – 10 танків (типу Т-64) і 13 зенітних ракетних комплексів (9К35 "Стрела-10");

  • на полігоні неподалік Тернового – 23 танка (Т-64 – 12 одиниць, Т-72 - 11 одиниць).

"Українська сторона СЦКК зазначає, що наведені факти чітко вказують на порушення Мінських угод і досягнутих 22.07.2020 року домовленостей про заходи щодо посилення режиму припинення вогню", – сказано в матеріалі.

В ООС наголосили, що збройні формування РФ продовжують нарощувати озброєння і військову техніку в прямій близькості до лінії зіткнення.

Скриншот
Скриншот
Facebook / Операція Об'єднаних сил

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 вересня в зоні ООС на Донбасі спостерігалося дотримання режиму тиші, жодних порушень із боку російських терористів зафіксовано не було.

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