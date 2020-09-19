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На Донбасі не було жодного обстрілу, сторони дотримувалися режиму "тиші" – ООС

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Розслідування
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  • Втрат Збройних сил України на Донбасі 19 вересня не було

  • За даними пресслужби Операції Об'єднаних сил, російсько-окупаційні війська не відкривали вогонь по українських позиціях

На Донбасі повернулися до режиму перемир'я. Джерело: andriy-dubchak.com.ua

На Донбасі в суботу, 19 вересня, було зафіксовано одне порушення домовленостей – проліт безпілотника терористів із перетином лінії розмежування.

Порушень режиму припинення вогню вздовж лінії розмежування (станом на 17:00) не було. Про це повідомляється на сторінці ООС у Facebook.

Уточнюється, що ворожий БПЛА пролетів у районі населеного пункту Водяне, в смузі відповідальності однієї з бригад, яка виконує бойові завдання в Донецькій області.

Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник було придушено, що унеможливило його подальше застосування.

Військові підкреслили, що ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

"Українські підрозділи продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", – сказано в повідомленні.

Вечірнє зведення.
Скриншот
Скриншот
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 18 вересня, російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Також у результаті вибуху невідомого пристрою український військовий отримав поранення.

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