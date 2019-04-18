"Донбас воюватиме з Галичиною": в "ДНР" вибухнули новою погрозою щодо України

Один з колишніх ватажків "ДНР" Павло Губарєв вважає, що Україні потрібна федералізація, інакше можлива війна між Донбасом і Галичиною.

Про це він розповів у інтерв'ю НА "Харьков ", зазначивши, що люди, які проживають в Україні, завжди були "ментально різними".

"Жителі південного сходу кардинально відрізняються від тих, хто живе в центральній Україні, а тим більше на Західній. Ще Тарас Чорновіл (В'ячеслав Чорновіл — Губарєв сплутав імена батька і сина. — Ред.) у 1994 році казав, що Україні потрібна федералізація, щоб права всіх були враховані, інакше Донбас воюватиме з Галичиною. По суті, так і сталося. Воюють два проекти — проект інтеграції в Європу і проект інтеграції в Росію, додому в Росію", — розповів Губарєв.

Колишній ватажок терористів згадував проект Кремля "Новоросія", заявляючи, що вона є частиною Росії.

"Ми ж в Україні опинилися випадково, в результаті неправильного переділу союзних республік більшовиками. Щоб розбавити український буржуазний націоналізм, якого більшовики побоювалися, тоді Донецько-Криворізьку республіку прирізали в УРСР. Розбавили ось цей націоналізм робітничим класом, тому що Донбас був індустріальним масивом. Результат нашої війни сьогодні — ось це історичне рішення. Були б ми в Росії, було б усе інакше. Жила б собі Україна у складі 8 областей і все б у неї було добре", — розмірковував сепаратист.

Павло Губарєв antifashist.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишні ватажки терористів "ДНР" Олександр Ходаковський і Павло Губарєв не виключили, що тимчасово окуповані території Донбасу дійсно можуть повернутися в Україну за планом Віктора Медведчука.

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