Домашній арешт Стерненка оскаржили

Адвокати Сергія Стерненка подали апеляцію на рішення суду про цілодобовий домашній арешт.

Про це в суботу, 20 червня, повідомив "Укрінформ" із посиланням на Миколу Оріхівського, адвоката ексглави відділення "Правого сектора" в Одеській області, підозрюваного у вбивстві.

"Так, звичайно, вже була подана апеляція. Розглядати будуть у Київському апеляційному суді на Солом'янській площі", – сказав юрист.

Дата засідання ще не призначена, передає УНІАН. Однак, адвокат Масі-Мустафа Найєм припустив, що засідання може відбутися на наступному тижні – з 22 червня.

Як писав OBOZREVATEL, 15 червня суд відправив Стерненка під цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Під будівлею суду того дня сталися сутички, були затримані кілька осіб, але їх потім відпустили.

Стерненко заявив, що це рішення суду повинно бути переглянуте, оскільки оскільки його "неможливо виконати".

Нагадаємо, Стерненка підозрюють в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї. Так, у 2108 році він завдав одному з нападників на нього – Олександру Кузнєцову – смертельне поранення ножем. Стерненко наполягає на тому, що це був самозахист.