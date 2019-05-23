"Доля — стати Героєм": у Дніпрі помер важкопоранений боєць ООС

У Дніпрі 22 травня помер військовослужбовець ООС, який був поранений на Донбасі.

Про це у своєму Facebook повідомив заступник головлікаря Дніпровської обласної лікарні імені Мечникова Олександр Толубаєв. Він уточнив, що бійцю на ім'я Роман було 48 років і кульове поранення він отримав біля селища Кримське Луганської області.

"Його доля — стати Героєм. Доправлений у лікарню Мечникова 18 травня. Важке черепно-мозкова поранення. Тривала нейрохірургічна операція, важка боротьба за життя в реанімації. Вдень і вночі анестезіологи та нейрохірурги робили все, навіть неможливе, з надією на покращення. Серце Романа зупинилося о 23.15 (22 травня. — Ред.)", — написав Толубаєв.

ООС на Донбасі Телеканал ATR

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня вісім військовослужбовців ЗСУ потрапили в полон у зоні бойових дій на Донбасі. Бійці не виконували бойових завдань, а здійснювали тилову операцію.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!