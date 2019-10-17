"Доказів достатньо": генпрокурор розповів, коли повідомлять про підозру Гладковському

Підозра колишньому першому заступнику РНБО Олегу Гладковському в скоєнні ряду злочинів, у тому числі махінацій в оборонному комплексі, буде повідомлена прокуратурою в п'ятницю, 18 жовтня.
Таку заяву в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" 17 жовтня зробив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. Він пояснив, що буде в основі для підозри затриманому.
"Перше – порушення антикорупційного законодавства – помилкове декларування. І друге – йдеться про порушення законодавства під час здійснення тендерних закупівель та використання службового становища для того, щоб неправомірно впливати на результати цих тендерних закупівель, у результаті чого була отримана неправомірна вигода", – сказав Рябошапка.
За його словами, справа, в тому числі, базується на журналістському розслідуванні про корупцію в "Укроборонпромі".
"Слідство вважає, що докази зібрані в повній мірі і вони є обґрунтованими, щоб повідомити завтра про вчинення цих злочинів", – підкреслив глава ГПУ.
Олег Гладковський
LIGA.net
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території РФ. Серед інших учасників схеми були вказані Олег і Ігор Гладковські.
Були названі скажені суми заробітку топчиновників у результаті контрабанди та інших "хитрощів".
Гладковський-молодший заявив, що подаватиме до суду на журналістів через звинувачення.
Олег Гладковський ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав президент Петро Порошенко.
У липні 2019 го Гладковський знову очолив корпорацію "Богдан" (він був президентом компанії з моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу).
Пізніше стало відомо, що син першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський подасть у суд на представників ЗМІ через звинувачення щодо нього та його батька в контрабанді деталей військової техніки з Росії.
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