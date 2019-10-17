"Доказів достатньо": генпрокурор розповів, коли повідомлять про підозру Гладковському

Підозра колишньому першому заступнику РНБО Олегу Гладковському в скоєнні ряду злочинів, у тому числі махінацій в оборонному комплексі, буде повідомлена прокуратурою в п'ятницю, 18 жовтня.

Таку заяву в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" 17 жовтня зробив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. Він пояснив, що буде в основі для підозри затриманому.

"Перше – порушення антикорупційного законодавства – помилкове декларування. І друге – йдеться про порушення законодавства під час здійснення тендерних закупівель та використання службового становища для того, щоб неправомірно впливати на результати цих тендерних закупівель, у результаті чого була отримана неправомірна вигода", – сказав Рябошапка.

За його словами, справа, в тому числі, базується на журналістському розслідуванні про корупцію в "Укроборонпромі".

"Слідство вважає, що докази зібрані в повній мірі і вони є обґрунтованими, щоб повідомити завтра про вчинення цих злочинів", – підкреслив глава ГПУ.

Олег Гладковський LIGA.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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