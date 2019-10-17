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18 жовтня • оновлено в 01:24
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"Доказів достатньо": генпрокурор розповів, коли повідомлять про підозру Гладковському

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Підозра колишньому першому заступнику РНБО Олегу Гладковському в скоєнні ряду злочинів, у тому числі махінацій в оборонному комплексі, буде повідомлена прокуратурою в п'ятницю, 18 жовтня.

Таку заяву в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" 17 жовтня зробив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка. Він пояснив, що буде в основі для підозри затриманому.

"Перше – порушення антикорупційного законодавства – помилкове декларування. І друге – йдеться про порушення законодавства під час здійснення тендерних закупівель та використання службового становища для того, щоб неправомірно впливати на результати цих тендерних закупівель, у результаті чого була отримана неправомірна вигода", – сказав Рябошапка.

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За його словами, справа, в тому числі, базується на журналістському розслідуванні про корупцію в "Укроборонпромі".

"Слідство вважає, що докази зібрані в повній мірі і вони є обґрунтованими, щоб повідомити завтра про вчинення цих злочинів", – підкреслив глава ГПУ.

Олег Гладковський

Олег Гладковський

LIGA.net

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Особи
Руслан Рябошапка Олег Гладковський
Місце
Україна
Теги
Офіс генерального прокурора України Укроборонпром
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