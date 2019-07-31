Докази є: у справі про отруєння Ющенка розкрилися нові факти

Докази умисного отруєння третього президента України Віктора Ющенка в 2004 році були.

Таку категоричну заяву зробив один із учасників групи слідчих, а нині начальник відділу ГПУ Олексій Донський, пише "КП в Україні".

"І ці докази повинні залишатися, я дуже сподіваюся, що за дев'ять років – відтоді, як нас відсторонили від справи, – їх не знищили. Ми встановили не тільки факт, але й мотив злочину", – сказав він.

Отруєння Ющенка

Водночас Донський відкинув звинувачення у халатності слідчих і знищенні зразків крові Ющенка.

"По-перше, кров закінчилася до того, як ми взялися за роботу, по-друге, ніхто її не знищував. Зразки були використані для аналізів, які проводилися у трьох країнах і підтвердили версію отруєння", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, довгий час головними підозрюваними у справі про отруєння Ющенка вважалися ексглава СБУ Ігор Смешко і його заступник Володимир Сацюк.

Саме ці двоє силовиків стали ініціаторами вечері на дачі Сацюка у вересні 2004 року, на яку був запрошений і там же, ймовірно, отруєний діоксином Ющенко.

Правда, в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону колишній начальник СБУ зізнався, що якби він поставив собі за мету отруїти Ющенка, то вона була б доведена до кінця.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!