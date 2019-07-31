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Докази є: у справі про отруєння Ющенка розкрилися нові факти

13.5т Читати матеріал російською

Докази умисного отруєння третього президента України Віктора Ющенка в 2004 році були.

Таку категоричну заяву зробив один із учасників групи слідчих, а нині начальник відділу ГПУ Олексій Донський, пише "КП в Україні".

"І ці докази повинні залишатися, я дуже сподіваюся, що за дев'ять років – відтоді, як нас відсторонили від справи, – їх не знищили. Ми встановили не тільки факт, але й мотив злочину", – сказав він.

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Отруєння Ющенка

Отруєння Ющенка

Водночас Донський відкинув звинувачення у халатності слідчих і знищенні зразків крові Ющенка.

"По-перше, кров закінчилася до того, як ми взялися за роботу, по-друге, ніхто її не знищував. Зразки були використані для аналізів, які проводилися у трьох країнах і підтвердили версію отруєння", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, довгий час головними підозрюваними у справі про отруєння Ющенка вважалися ексглава СБУ Ігор Смешко і його заступник Володимир Сацюк.

Саме ці двоє силовиків стали ініціаторами вечері на дачі Сацюка у вересні 2004 року, на яку був запрошений і там же, ймовірно, отруєний діоксином Ющенко.

Правда, в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону колишній начальник СБУ зізнався, що якби він поставив собі за мету отруїти Ющенка, то вона була б доведена до кінця.

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Особа
Віктор Ющенко
Місце
Україна
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Пьянка никого не доводила до добра. А когда принимаешь определенные лекарства - может быть очень опасна для здоровья и жизни.
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Ющ няшка.
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Герои Всрались
Герои Всрались
бухать меньше надо было Гниломордому .когда стволовые клетки колишь
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