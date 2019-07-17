Слідчим вдалося купити і вивезти з "ДНР" ключовий доказ по справі MH17

Міжнародні розслідувачі (JIT) у справі збитого рейсу МН17 нібито купили оболонку ракетного двигуна у невідомого жителя "ДНР".

Про це пише російська "Новая газета" з посиланням на власні джерела.

"Двигун виявився в розпорядженні JIT завдяки посередництву невідомих осіб із "ДНР", які попросили за знахідку гонорар", — йдеться в публікації.

Джерело видання стверджує, що доказ опинився в руках у дослідників за гонорар — декілька десятків тисяч доларів.

За словами глави JIT Фреда Вестербеке, міжнародні експерти досі вивчають дані про ракету, але справжність цього речового доказу і справжні мотиви "посередників" поки невідомі.

Частини ракети novayagazeta.ru

Частини ракети novayagazeta.ru

Нагадаємо, що в 2018 році розслідувачі показали дві частини знайденої на Донбасі ракети: сопло і корпус. Сопло — це місце для викиду продуктів згоряння, корпус — оболонка ракетного двигуна.

Частини ракети novayagazeta.ru

На корпусі двигуна нанесено номер 9д1318869032. За ним встановлено, що ракету виробили на Долгопрудненському науково-виробничому підприємстві в Підмосков'ї у 1986 році. Останні цифри на корпусі — 9032 — це унікальний ідентифікаційний номер двигуна ракети.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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