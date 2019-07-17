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/ Розслідування

Слідчим вдалося купити і вивезти з "ДНР" ключовий доказ по справі MH17

12.8т Читати матеріал російською

Міжнародні розслідувачі (JIT) у справі збитого рейсу МН17 нібито купили оболонку ракетного двигуна у невідомого жителя "ДНР".

Про це пише російська "Новая газета" з посиланням на власні джерела.

"Двигун виявився в розпорядженні JIT завдяки посередництву невідомих осіб із "ДНР", які попросили за знахідку гонорар", — йдеться в публікації.

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Джерело видання стверджує, що доказ опинився в руках у дослідників за гонорар — декілька десятків тисяч доларів.

За словами глави JIT Фреда Вестербеке, міжнародні експерти досі вивчають дані про ракету, але справжність цього речового доказу і справжні мотиви "посередників" поки невідомі.

Частини ракети

Частини ракети

novayagazeta.ru

Частини ракети

Частини ракети

novayagazeta.ru

Нагадаємо, що в 2018 році розслідувачі показали дві частини знайденої на Донбасі ракети: сопло і корпус. Сопло — це місце для викиду продуктів згоряння, корпус — оболонка ракетного двигуна.

Частини ракети

Частини ракети

novayagazeta.ru

На корпусі двигуна нанесено номер 9д1318869032. За ним встановлено, що ракету виробили на Долгопрудненському науково-виробничому підприємстві в Підмосков'ї у 1986 році. Останні цифри на корпусі — 9032 — це унікальний ідентифікаційний номер двигуна ракети.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Росія
Теги
Росія ДНР
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Главное что ракету с этим двигателем поставили на Украину в 1986 году.
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
А при чем здесь Россия? Самолёт сбили на Украине, диспетчер с документами исчезла на Украине, ЗРК Бук развернут на Украине, номер ракеты которая дислоцировалась на Украине.
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Питон Каа
Питон Каа
Вот именно этот номерок на ракетке и подвел Украинушку "под монастырь". Документально установлено, что последнее местонахождение этой ракеты - Украина.
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Еременко Лидия
Еременко Лидия
Иваненко Виталий, Любезный Виталий! Трезветь пора уже!!! Сколько можно бросаться на эту чекистскую ТУФТУ!!!! Самую настоящую! граждане на РФ! Вы там что,перепили боярышник-водяру?
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Иваненко Виталий, в твоём ватном мозгу не может уложиться очередной фейк от мо рф. И это естественно, поскольку этих фейков было столько, что даже ящерице всё ясно, в отличие от вас - орков.
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