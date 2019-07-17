Слідчим вдалося купити і вивезти з "ДНР" ключовий доказ по справі MH17

Міжнародні розслідувачі (JIT) у справі збитого рейсу МН17 нібито купили оболонку ракетного двигуна у невідомого жителя "ДНР".
Про це пише російська "Новая газета" з посиланням на власні джерела.
"Двигун виявився в розпорядженні JIT завдяки посередництву невідомих осіб із "ДНР", які попросили за знахідку гонорар", — йдеться в публікації.
Джерело видання стверджує, що доказ опинився в руках у дослідників за гонорар — декілька десятків тисяч доларів.
За словами глави JIT Фреда Вестербеке, міжнародні експерти досі вивчають дані про ракету, але справжність цього речового доказу і справжні мотиви "посередників" поки невідомі.
Частини ракети
novayagazeta.ru
Частини ракети
novayagazeta.ru
Нагадаємо, що в 2018 році розслідувачі показали дві частини знайденої на Донбасі ракети: сопло і корпус. Сопло — це місце для викиду продуктів згоряння, корпус — оболонка ракетного двигуна.
Частини ракети
novayagazeta.ru
На корпусі двигуна нанесено номер 9д1318869032. За ним встановлено, що ракету виробили на Долгопрудненському науково-виробничому підприємстві в Підмосков'ї у 1986 році. Останні цифри на корпусі — 9032 — це унікальний ідентифікаційний номер двигуна ракети.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.
Установка "Бук" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, яким її перевозили.
Крім того, нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.
Пізніше в мережі спливло листування військовослужбовця 2-го батальйону російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, яка перевозила "Бук", яке підтверджує причетність Росії до краху.
Європейський Союз закликав Росію визнати відповідальність за крах рейсу MH17 на Донбасі, а також співпрацювати зі слідством.
17 липня 2019 року СБУ передала Міжнародній слідчій групі докази у слідстві щодо збитого над Донбасом малайзійського "Боїнга 777" рейсу МН17.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "На Донбасі збитий Boeing-777" на сайті "OBOZREVATEL".