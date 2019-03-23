"Дохніть на Станиці": в "ЛНР" закрили пункт пропуску у вільну Україну

У терористичній "ЛНР" ухвалили рішення закрити пункт пропуску "Золоте" зі свого боку, унеможлививши виїзд жителів окупованої території у вільну Україну.

Про це заявив ватажок псевдореспубліки Леонід Пасічник. Його відеозвернення показав в Twiter блогер Necro Mancer (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"З метою забезпечення безпеки життя і здоров'я людей пункт пропуску "Золоте" з боку "ЛНР" буде закритий до ухвалення узгодженого сторонами конфлікту, "ЛНР" і Україною, рішення на переговорах у Мінську", — сказав він.

КПВВ "Золоте" "Комсомольська Правда в Донецьку"

"Пасічник: "Х*р вам, а не новий пункт пропуску, дохніть на Станиці", — обурено підписав ролик з виступом ватажка "ЛНР" автор поста.

Інформацію про провокацію терористів підтвердили і на сторінці штабу ООС у Facebook. Там підкреслили, що російські окупанти відмовилися надати гарантії безпеки, що унеможливлює відкриття КПВВ "Золоте".

"З метою поліпшення гуманітарної ситуації в регіоні українською стороною сплановано проведення заходів, спрямованих на відкриття та введення в експлуатацію КПВВ "Золоте". У зв'язку з цим, українська сторона підготувала всі відповідні документи і пройшла необхідні процедури з будівництва, обладнання та підготовки до відкриття цього об'єкта, яке заплановане на 24 березня 2019 року", — йдеться в повідомленні.

22 березня Збройними силами України були надані гарантії дотримання режиму припинення вогню під час проведення відкриття та подальшого функціонування КПВВ в районі населеного пункту Золоте.

У той же час, українська сторона звернулася до СММ ОБСЄ з питання співпраці і отримання додаткових гарантій безпеки, дотримання режиму припинення вогню від російської окупаційної адміністрації тимчасово окупованих територій, а також забезпечення присутності дзеркальних патрулів СММ ОБСЄ в зазначеному районі.

За отриманим повідомленням від представників СММ ОБСЄ, російська окупаційна адміністрація тимчасово окупованих територій не змогла надати гарантії безпеки, посилаючись на поточну ситуацію з безпеки.

"Українська сторона СЦКК заявляє, що російська окупаційна адміністрація тимчасово окупованих територій навмисно блокує питання відкриття КПВВ, що погіршить гуманітарну ситуацію в регіоні",—- підкреслили в штабі ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися кадри, на яких видно, як жителі Донбасу буквально штурмом беруть блокпост "Станиця Луганська" в "ЛНР", щоб прорватися в початок черги на підконтрольну Україні територію.

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