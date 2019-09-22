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22 вересня • оновлено в 22:44
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"Догризають русскій мір": у мережі посміялися над "проривом" у "ЛНР"

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У мережі показали жахливий стан громадського транспорту на окупованій частині Донбасу – в самопроголошеній "Луганській народній республіці".

Роликом, знятим із салону напівзруйнованого тролейбуса в Алчевську, на сторінці в Twitter поділився користувач із ніком "Чистокровный новоросс" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Йшов 6-й рік, як ми не годуємо Київ і гейропу", – написав у пості він.

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"Догризають русскій мір": у мережі посміялися над "проривом" у "ЛНР"

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"Летючий Голландець", "Жах", "Їде в пекло?" "Пора місто перейменувати назад в Комунарськ", "Уже нігті по лікоть згризли – тепер "русскій мір" догризають!" "Туристи з України та Європи пообривали на сувеніри", – відповіли в коментарях користувачі мережі.

"Догризають русскій мір": у мережі посміялися над "проривом" у "ЛНР"

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"Догризають русскій мір": у мережі посміялися над "проривом" у "ЛНР"

Скрін коментарів до ролика

"Догризають русскій мір": у мережі посміялися над "проривом" у "ЛНР"

Скрін коментарів до ролика

"Догризають русскій мір": у мережі посміялися над "проривом" у "ЛНР"

Скрін коментарів до ролика

"Догризають русскій мір": у мережі посміялися над "проривом" у "ЛНР"

Скрін коментарів до ролика

"Догризають русскій мір": у мережі посміялися над "проривом" у "ЛНР"

Скрін коментарів до ролика

"Догризають русскій мір": у мережі посміялися над "проривом" у "ЛНР"

Скрін коментарів до ролика

"Догризають русскій мір": у мережі посміялися над "проривом" у "ЛНР"

Скрін коментарів до ролика

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в "ДНР" розповсюдили черговий фейк про "героїзм" терористів псевдореспубліки, заявивши, що один із них не розповів таємниць окупантів навіть під тортурами. Вигадану пропагандистську історію про Святослава Павлова опублікували користувачі мережі.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Луганськ
Теги
Новини ЛНР Новини Донбасу видео соцмережі
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Стоимость проезда добавьте к информации пожалуйста. Но об этом не напишут, тому как стоимость в пересчёте с рублей 50 гривневых копеек (это не шутка).
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Дудко Олег
Дудко Олег
А правда, что новую скоростную электричку до Борисполя толкают пассажиры? И сколько новых автобусов выпустили на Украине за год?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Дудко Олег, Автобусы не выпускают, там только крупноузловая сборка.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
А где пассажиры? Вроде день на дворе... Или опять типа "пляжи пустые"?
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Он Алекс
Он Алекс
Kuksov Micha, типа такой ЖОПЕ как ТЫ слова не давали))) так что пиз....уй за поребрик .троляка чмошная кокошная..
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