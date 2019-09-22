"Догризають русскій мір": у мережі посміялися над "проривом" у "ЛНР"

У мережі показали жахливий стан громадського транспорту на окупованій частині Донбасу – в самопроголошеній "Луганській народній республіці".

Роликом, знятим із салону напівзруйнованого тролейбуса в Алчевську, на сторінці в Twitter поділився користувач із ніком "Чистокровный новоросс" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Йшов 6-й рік, як ми не годуємо Київ і гейропу", – написав у пості він.

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"Летючий Голландець", "Жах", "Їде в пекло?" "Пора місто перейменувати назад в Комунарськ", "Уже нігті по лікоть згризли – тепер "русскій мір" догризають!" "Туристи з України та Європи пообривали на сувеніри", – відповіли в коментарях користувачі мережі.

Йшов 6-й рік як ми не годуємо Київ і гейропу. pic.twitter.com/VD0ZJZWjq9 - Чистокровний Новоросії (@ vasya13region) September 21, 2019

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Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в "ДНР" розповсюдили черговий фейк про "героїзм" терористів псевдореспубліки, заявивши, що один із них не розповів таємниць окупантів навіть під тортурами. Вигадану пропагандистську історію про Святослава Павлова опублікували користувачі мережі.

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