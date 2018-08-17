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Догана Холодницькому: Луценко підписав скандальний документ

1.6тЧитати новину російською

Генеральний прокурор Юрій Луценко підписав наказ про догану керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, передає "Українська правда".

"За Холодницького (Луценко - ред.) підписав (догану - ред.)", - сказала вона.

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Сам генпрокурор повідомив, що підписав наказ ще 16 серпня.

У той же час на питання, чи підписав Луценко наказ про догану, який його заступник Юрій Столярчук отримав від КДКП за незаконне виведення зі справи Віктора Пшонки підозрюваного в земельному рейдерстві ще в листопаді 2017 роцу, Сарган відповіла: "Догана Столярчуку була 10 місяців тому, він через Верховний суд скасував її".

Раніше сам Холодницький заявляв, що подумає, чи буде він оскаржувати догану кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, коли прочитає весь її текст. Але замість цього пішов у тривалу відпустку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 березня в кабінеті глави САП були знайдені підслуховуючі пристрої. Тоді ж деякі ЗМІ повідомили про швидку відставку Холодницького через проблеми зі здоров'ям і "занадто нервової роботи".

27 березня генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що керівника САП прослуховували в його робочому кабінеті, і розповів, що цим займалося НАБУ під процесуальним керівництвом ГПУ.

Пізніше Луценко подав подання до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з проханням розглянути питання про відставку Холодницького. За словами генпрокурора, документ спрямований в рамках кримінального провадження, яке розслідується загальною групою ГПУ і НАБУ. Пізніше ЗМІ опублікували деталі розмов в кабінеті Холодницького. Також були названі причини для його звільнення.

26 липня Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) рекомендувала винести догану замість звільнення Холодницького.

Сам він заявив, що думає, чи варто оскаржити догану, назвавши рішення КДПК "справедливим". У свою чергу, організація Transparency International Україна закликала керівника САП звільнитися.

Посольство США закликало Холодницького звільнитися, щоб зберегти репутацію установи.

Особи
Назар ХолодницькийЮрій ЛуценкоЛариса Сарган
Місце
Україна
Об'єкти
Генеральна прокуратура УкраїниСпеціалізована антикорупційна прокуратура
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