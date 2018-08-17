Догана Холодницькому: Луценко підписав скандальний документ

Генеральний прокурор Юрій Луценко підписав наказ про догану керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, передає "Українська правда".

"За Холодницького (Луценко - ред.) підписав (догану - ред.)", - сказала вона.

Сам генпрокурор повідомив, що підписав наказ ще 16 серпня.

У той же час на питання, чи підписав Луценко наказ про догану, який його заступник Юрій Столярчук отримав від КДКП за незаконне виведення зі справи Віктора Пшонки підозрюваного в земельному рейдерстві ще в листопаді 2017 роцу, Сарган відповіла: "Догана Столярчуку була 10 місяців тому, він через Верховний суд скасував її".

Раніше сам Холодницький заявляв, що подумає, чи буде він оскаржувати догану кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, коли прочитає весь її текст. Але замість цього пішов у тривалу відпустку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 березня в кабінеті глави САП були знайдені підслуховуючі пристрої. Тоді ж деякі ЗМІ повідомили про швидку відставку Холодницького через проблеми зі здоров'ям і "занадто нервової роботи".

27 березня генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що керівника САП прослуховували в його робочому кабінеті, і розповів, що цим займалося НАБУ під процесуальним керівництвом ГПУ.

Пізніше Луценко подав подання до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з проханням розглянути питання про відставку Холодницького. За словами генпрокурора, документ спрямований в рамках кримінального провадження, яке розслідується загальною групою ГПУ і НАБУ. Пізніше ЗМІ опублікували деталі розмов в кабінеті Холодницького. Також були названі причини для його звільнення.

26 липня Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) рекомендувала винести догану замість звільнення Холодницького.

Сам він заявив, що думає, чи варто оскаржити догану, назвавши рішення КДПК "справедливим". У свою чергу, організація Transparency International Україна закликала керівника САП звільнитися.

Посольство США закликало Холодницького звільнитися, щоб зберегти репутацію установи.