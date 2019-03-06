Кримський міст взяли під охорону бойові катери: озвучена мета Росії

Додаткові військові кораблі РФ у Азовському морі, які напередодні розпочали патрулювання, створюють значні перепони для дій українських військових. Їхнє призначення — атакувати Україну.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив військовий експерт Антон Міхненко. Він додав, що поблизу анексованого півострова чергують судна різного призначення.

"Це кораблі берегової охорони, ФСБ, Чорноморського флоту і тепер там з'явилася Росгвардія. Це погіршує становище для українських ВМС. РФ у такий спосіб охороняє прохід через Керченську протоку. Наслідків тут може бути велика кількість", — пояснив він.

Акцентування уваги Кремля на тому, що вони напередодні випустили бойові катери БК-16 на чергування поблизу берегів окупованого Криму, означає створення інформаційного тиску на російське населення, впевнений Міхненко. Він додав, що ця чергова ідеологічна обробка призначена для виправдання агресивних дій Москви.

"РФ давно готують своїх людей таким шляхом, — що треба захищати Кримський міст, що нібито Україна така агресивна, може його зруйнувати. Росія завжди застосовує інформаційний аспект щодо громадян", — сказав військовий експерт.

До президентських виборів в Україні РФ нічого не вчинить, переконаний Міхненко. Він пояснив, що будь-які дії агресора будуть не на їхню користь.

"РФ непередбачувана, але є один момент — вони спостерігають за виборами в Україні. Вони не знають, на кого ставити, але очікуватимуть результатів голосування, щоб потім формувати певну політику. Кремль усвідомлює, що будь-які їхні вчинки перед виборами будуть невигідними для них", — впевнений експерт.

Як стало відомо раніше, військові катери Нацгвардії РФ БК-16 5 березня заступили на патрулювання чорноморського узбережжя.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що наразі українські кораблі не перетинають Керченську протоку. Іноземні судна натомість здійснюють прохід вільно.

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