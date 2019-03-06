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Кримський міст взяли під охорону бойові катери: озвучена мета Росії

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Додаткові військові кораблі РФ у Азовському морі, які напередодні розпочали патрулювання, створюють значні перепони для дій українських військових. Їхнє призначення — атакувати Україну.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив військовий експерт Антон Міхненко. Він додав, що поблизу анексованого півострова чергують судна різного призначення.

"Це кораблі берегової охорони, ФСБ, Чорноморського флоту і тепер там з'явилася Росгвардія. Це погіршує становище для українських ВМС. РФ у такий спосіб охороняє прохід через Керченську протоку. Наслідків тут може бути велика кількість", — пояснив він.

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Акцентування уваги Кремля на тому, що вони напередодні випустили бойові катери БК-16 на чергування поблизу берегів окупованого Криму, означає створення інформаційного тиску на російське населення, впевнений Міхненко. Він додав, що ця чергова ідеологічна обробка призначена для виправдання агресивних дій Москви.

Кримський міст взяли під охорону бойові катери: озвучена мета Росії

"РФ давно готують своїх людей таким шляхом, — що треба захищати Кримський міст, що нібито Україна така агресивна, може його зруйнувати. Росія завжди застосовує інформаційний аспект щодо громадян", — сказав військовий експерт.

До президентських виборів в Україні РФ нічого не вчинить, переконаний Міхненко. Він пояснив, що будь-які дії агресора будуть не на їхню користь.

"РФ непередбачувана, але є один момент — вони спостерігають за виборами в Україні. Вони не знають, на кого ставити, але очікуватимуть результатів голосування, щоб потім формувати певну політику. Кремль усвідомлює, що будь-які їхні вчинки перед виборами будуть невигідними для них", — впевнений експерт.

Як стало відомо раніше, військові катери Нацгвардії РФ БК-16 5 березня заступили на патрулювання чорноморського узбережжя.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що наразі українські кораблі не перетинають Керченську протоку. Іноземні судна натомість здійснюють прохід вільно.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVанексія Криму
Особа
Антон Міхненко
Місце
Україна
Теги
війнаУкраїнаРосіяКримський міст
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минин евген
минин евген
рюцке свиньи ссаться начали, скоро и сраться начнут.
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1
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Молчанов Стас
Молчанов Стас
Кто дал команду взорвать дома своих жителей ? Кто дал команду стрелять не смотря что дети что школа ? Пидары пукенские на память слабы??? Только вы и ваше руководство угроза для мира!!!
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Молчанов Стас, Это ты на какие данные опираешься? Такие как Обохзреватеь.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Что не нравится нацисты, что ваших террористов бандер рыбки будут кушать, если повторите вторжение?)))
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Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
Михайлов Александр, ! Ничего ! Эти катера с росгвардией когда мост рухнет из-за просчетов при строительстве будут из воды живых вытаскивать !
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Попова Ольга
Попова Ольга
Михайлов Александр, БЫДЛО , ЧАС " Ч" ДЛЯ МОКШИ НАСТАНЕТ ! УПРАВУ НА С С С Р НАШЛИ НА ЭТО БЫДЛО НАЙДЕМ ТАКЖЕ , МИР С НАМИ ! СТЯНУЛО ВСЕ В ЧЕРНОЕ МОРЕ , ТАМ КИТАЙ И ЯПОХИ ГОЛЫМИ РУКАМИ ВОЗЬМУТ ОРКОВ ! СЦЫКЛИВОЕ ШАКАЛЬЕ , СТАДОМ ПОЛЗАЕТ
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