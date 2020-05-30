Дочка померлої від коронавірусу пацієнтки в Прилуцькій центральній міській лікарні описала страшні умови утримання і лікування хворих COVID-19, через які довелося пройти її матері.

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За словами Інни Кудрявцевої, в смерті жінки винен лікар. На своїй сторінці в Facebook вона розповіла, що медик боявся визнати про безуспішні спроби лікувати пацієнтку, яка надійшла з легкими симптомами.

Дівчина звинуватила лікаря лікарні на Чернігівщині в смерті матері

"Я довго мовчала. Чекала відповідь від лікарні. Але моє терпіння допнуло. Від цієї новини я ледь не отримала інфаркт, без перебільшення. Цікаво, за що лікарі Прилуцької центральної міської лікарні отримали надбавки 300%? За те, що по всій області 6 смертей, 5 з яких саме в цій лікарні? За те, що з 9 пацієнтів померло 5, тобто кожен другий? За те, що мою маму, яка надійшла до них в лікарню тільки з температурою до 38, довели до могили? Або за те, що мого батька тримали зайвий тиждень тільки заради статистики? Я змушена була мовчати, тому що була загроза життю моїх батьків. Тепер, коли мама померла, я не буду мовчати і розповім всю правду про Прилуцьку центральну міську лікарню", – пише дівчина.

Дочка померлої розповіла, що в лікарні немає опалення й гарячої води, тому пацієнти змушені ходити в туалет у верхньому одязі. Також там відсутні вечері, не вистачає питної води, а на хворих психологічно тиснуть медичні співробітники.

"Я особисто була свідком того, коли мама дзвонила мені в сльозах, а на неї кричали медсестри і погрожували, що не носитимуть їй ліки за її ж гроші. Це що за ставлення до пацієнтів? Як хворий, закритий в інфекційному відділенні, може діставати собі ліки, коли в лікарні їх немає, а виходити з боксу заборонено?", – обурена Кудрявцева.

Прилуцька центральна міська лікарня spzh.news

Дівчина зазначила, що її маму госпіталізували з легкими симптомами, у тата також була температура і невеликий кашель. Мама поїхала за компанію з татом, щоб разом зробити тести на коронавірус.

"Спочатку батьки були разом в палаті, а потім їх розділили. До мами підселили жінку у важкому стані, вона жахливо кашляла. Рентген зробили мамі лише 28 квітня, коли вона вже 4 дні перебувала в лікарні, в холоді і голоді. Рентген показав невелике запалення правої легені. Тобто запалення у мами почалося саме в лікарні. Від тих умов, які там були. З самого початку лікування було неправильним. Ніяк не могли збити температуру. Давали сильні антибіотики, які вбили мамі печінку. Уже в п'ятницю, 1-го травня, мама не могла їсти. Печінка була вбита неправильним лікуванням. Лікар знав про те, що у мами відсутній жовчний", – поділилася дочка померлої.

Вона додала, через два дні маму весь ранок намагалися підключити до апарату штучної вентеляції легень. Вона нібито була першою, на кому тренувалися лікарі. Дівчина підкреслила, що весь час, поки мама перебувала на апараті ШВЛ, лікар мовчав або говорив про "стабільний" стан.

Лікар Пустовойт Сергій Віталійович pcml.lic.org.ua

"Тобто у мами відмовили нирки, а лікар каже, що стан стабільний, ніби так і має бути. Ми нічого не знали! Я дзвонила татові майже щогодини, намагалася дізнатися хоч якісь новини, але йому нічого не говорили. Я дзвонила в лікарню: або ніхто не брав трубку, або лікар просто морозився від мене, не хотів говорити правду. Ми дізналися, що у мами відмовили нирки, вже 5-го травня. Лікар написав, які ліки потрібно купити. Була терміново відправлена машина в Київ за ліками, ми почали збирати кошти на дорогі препарати. Менше, ніж за добу ми зібрали 47 тисяч гривень. Але було вже пізно", – розповіла дівчина.

Кудрявцева звинуватила лікаря в некомпетентності. Вона впевнена, що через його самовпевненість і недбалість померла мама.

"Прошу максимальний репост! Країна повинна знати своїх "героїв". Лікар, який довів мою маму до смерті: Пустовойт Сергій Віталійович. Головний лікар Прилуцької центральної міської лікарні: Погоріла Яна Вікторівна", – написала Кудрявцева.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Україні дуже дорого померти від коронавірусу. Як би цинічно це не звучало, але вартість традиційних похоронів людини, яка померла від COVID-19, становить близько 1000 доларів.

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