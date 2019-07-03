Дочка не пережила мати: розкрилися подробиці ДТП з автобусами під Миколаєвом

Серед пасажирів маршрутки, яка потрапила у ДТП у Миколаївській області, була мати з дочкою. В результаті 25-річна дівчина загинула, а жінка була госпіталізована.

Як розповіли OBOZREVATEL знайомі сім'ї, загиблу звали Ольга Мельник.

"Їхня сім'я живе по сусідству з моїм батьком. Це чудові, добрі люди. Оля — єдина дочка у батьків. Мама дівчини Світлана Павлівна працює вихователем у дитячому садочку "Ластівка" у Первомайську. Сама ж Оля вчилася на медпрацівника", — розповіла наша співрозмовниця .

ДТП у Миколаївській області ДСНС

Станом на 3 липня Світлана Мельник перебуває у лікарні. Її стан важкий. Про загибель дочки рідні жінці поки не говорять.

Поліція затримала учасника ДТП — 45-річного водія вантажного мікроавтобуса Mercedes. За попередньою інформацією, саме він спровокував зіткнення з маршруткою Mercedes Sprinter Миколаїв — Первомайськ.

Найближчим часом чоловіку буде оголошено про підозру.

ДТП у Миколаївській області

ДТП у Миколаївській області

ДТП у Миколаївській області

Нагадаємо, що аварія трапилась на 87 км автодороги Н-24 Миколаїв — Благовіщенське, поблизу с. Благодатне Арбузинського району. В результаті одна людина загинула і 15 отримали травми.

Місце ДТП Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Боярці Київської області зіткнулися дві маршрутки і легковик. Травми отримали 26 осіб.

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