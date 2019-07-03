ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Дочка не пережила мати: розкрилися подробиці ДТП з автобусами під Миколаєвом

809Читати матеріал російською

Серед пасажирів маршрутки, яка потрапила у ДТП у Миколаївській області, була мати з дочкою. В результаті 25-річна дівчина загинула, а жінка була госпіталізована.

Як розповіли OBOZREVATEL знайомі сім'ї, загиблу звали Ольга Мельник.

"Їхня сім'я живе по сусідству з моїм батьком. Це чудові, добрі люди. Оля — єдина дочка у батьків. Мама дівчини Світлана Павлівна працює вихователем у дитячому садочку "Ластівка" у Первомайську. Сама ж Оля вчилася на медпрацівника", — розповіла наша співрозмовниця .

ДТП у Миколаївській області

ДТП у Миколаївській області

ДСНС

Новини
Війна на дорогах: як "грають" життями українців

Станом на 3 липня Світлана Мельник перебуває у лікарні. Її стан важкий. Про загибель дочки рідні жінці поки не говорять.

Поліція затримала учасника ДТП — 45-річного водія вантажного мікроавтобуса Mercedes. За попередньою інформацією, саме він спровокував зіткнення з маршруткою Mercedes Sprinter Миколаїв — Первомайськ.

Найближчим часом чоловіку буде оголошено про підозру.

ДТП у Миколаївській області

ДТП у Миколаївській області

Новини
"Закривали тілами": подробиці історії з кривавим поворотом під Києвом
ДТП у Миколаївській області

ДТП у Миколаївській області

ДТП у Миколаївській області

ДТП у Миколаївській області

Нагадаємо, що аварія трапилась на 87 км автодороги Н-24 Миколаїв — Благовіщенське, поблизу с. Благодатне Арбузинського району. В результаті одна людина загинула і 15 отримали травми.

Місце ДТП

Місце ДТП

Google. Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Боярці Київської області зіткнулися дві маршрутки і легковик. Травми отримали 26 осіб.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
ЕксклюзивКриміналВійна на дорогах
Місце
УкраїнаМиколаїв
Теги
ДТПавтокриміналводій маршрутки
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel