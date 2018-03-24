Добу пролежав у ліжечку: на Закарпатті горе-мати заморила сина голодом

На Закарпатті в селі Дротинці 26-річна жінка заморила своїх дітей голодом. В результаті 3-річний хлопчик помер.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Відзначається, що горе-мати пиячила на дитячі гроші. А недавно взагалі кинула своїх двох дітей на кілька днів. Її чоловік у цей час був на заробітках.

5-річна дівчинка просила їжу у сусідів. Її маленький братик залишався вдома сам. Він довго плакав і кликав маму, після чого помер. Тіло хлопчика добу пролежало в ліжечку, поки батько не повернувся додому. Він знайшов дитину і викликав поліцію.

Експертиза підтвердила, що хлопчик помер від голоду.

Відомо, що від регулярного недоїдання дитина відставала у розвитку. Хоча місцева медсестра запевняє, що недавно відвідувала цю сім'ю і хлопчик виглядав нормально.

Як повідомляв "Обозреватель", горе-мати з "ЛНР" кинула дитину в хостелі Києва.