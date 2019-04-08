Добу горіло! ЗСУ рознесли позицію "Л/ДНР": офіцер показав відео

Українські воїни знищили позицію терористів "Л/ДНР" на Донбасі в районі Ясинуватської розв'язки.

"Російські окупанти вирішили відновити свої раніше знищені позиції в районі Ясинуватської розв'язки для провокаційних обстрілів воїнів ОС. Але ні шансу наші бійці їм не дають. Під час перебування на позиціях окупантів воїни ОС вирішили відправити чергові плюшки ватрушкам", — повідомив на своїй сторінці в Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

За даними розвідки двоє окупантів приєдналися до лав "бригади-200", ще п'ятеро зализують свої рани. Позиції і укриття горіли цілу добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі розгорілися криваві бої, ЗСУ зазнали втрат.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!