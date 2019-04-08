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Добу горіло! ЗСУ рознесли позицію "Л/ДНР": офіцер показав відео

1.5тЧитати матеріал російською

Українські воїни знищили позицію терористів "Л/ДНР" на Донбасі в районі Ясинуватської розв'язки.

"Російські окупанти вирішили відновити свої раніше знищені позиції в районі Ясинуватської розв'язки для провокаційних обстрілів воїнів ОС. Але ні шансу наші бійці їм не дають. Під час перебування на позиціях окупантів воїни ОС вирішили відправити чергові плюшки ватрушкам", — повідомив на своїй сторінці в Facebook офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

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За даними розвідки двоє окупантів приєдналися до лав "бригади-200", ще п'ятеро зализують свої рани. Позиції і укриття горіли цілу добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі розгорілися криваві бої, ЗСУ зазнали втрат.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
а Украинская армия прекрасно пердолит росийскую армию на Донбассе-война до полной победы
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