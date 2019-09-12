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12 вересня • оновлено в 14:43
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/ Розслідування

Добробати на Донбасі склали зброю: в чому справа

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Захисники України з батальйонів імені Шейха Мансура, ОУН і 8-го батальйону Української добровольчої армії вирішили передати залишки зброї співробітникам Національної поліції.

Як повідомляється на сайті відомства, за цей крок добровольцям, які п'ять років захищали незалежність України, подякував перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін під час робочого візиту в Донецьку область 11 вересня.

Процес передачі озброєння був офіційно зафіксований. Він відбувся за участі керівництва Нацполіції, поліції Донецької області, Служби безпеки України, командування добровольчих підрозділів.

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На місці працювали слідчі та працівники вибухотехнічної служби. Поліцейські також забезпечили публічну безпеку під час процедури передачі зброї.

Аброськін зазначив, що передана зброя добровольців буде служити для надання відсічі збройній агресії Росії та захисту країни.

Під час передачі був присутній Аброськін

Під час передачі був присутній Аброськін

Сайт Національної поліції

На місці працювали вибухотехніки

На місці працювали вибухотехніки

Сайт Національної поліції

Зброя добровольців

Зброя добровольців

Сайт Національної поліції

Зброя, яку передали Нацполіції

Зброя, яку передали Нацполіції

Сайт Національної поліції

Передача зброї добробатів

Передача зброї добробатів

Сайт Національної поліції

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Станиці Луганській, від якої ЗСУ відвели війська, зняли розвішані на вулицях державні прапори, що викликало обурення місцевих жителів.

Однак після скандалу на вулицях Станиці Луганської знову розвісили національні прапори України.

У той же час на Краснопільському кладовищі в Дніпрі комунальники зняли синьо-жовті прапори, які активісти встановили біля могил загиблих бійців.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Національна поліція України
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Карпов Стас
Карпов Стас
Террористов разоружают. Это хорошо.
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Хохлов Разум
Хохлов Разум
А откуда у добробатов оружие? В шахтах нашли?
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Sladko Semen
Sladko Semen
"батальонов имени Шейха Мансура" Это что за чучмеки на войне на Украине зарабатывают?)
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Sladko Semen, Ну обычное дело, хоть не Тохтамыш, или Дивлет-Гирей. Не важно, что за персонаж, лишь бы москаля вредил
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