Захисники України з батальйонів імені Шейха Мансура, ОУН і 8-го батальйону Української добровольчої армії вирішили передати залишки зброї співробітникам Національної поліції.

Як повідомляється на сайті відомства, за цей крок добровольцям, які п'ять років захищали незалежність України, подякував перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін під час робочого візиту в Донецьку область 11 вересня.

Процес передачі озброєння був офіційно зафіксований. Він відбувся за участі керівництва Нацполіції, поліції Донецької області, Служби безпеки України, командування добровольчих підрозділів.

На місці працювали слідчі та працівники вибухотехнічної служби. Поліцейські також забезпечили публічну безпеку під час процедури передачі зброї.

Аброськін зазначив, що передана зброя добровольців буде служити для надання відсічі збройній агресії Росії та захисту країни.

Під час передачі був присутній Аброськін Сайт Національної поліції

На місці працювали вибухотехніки Сайт Національної поліції

Зброя добровольців Сайт Національної поліції

Зброя, яку передали Нацполіції Сайт Національної поліції

Передача зброї добробатів Сайт Національної поліції

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Станиці Луганській, від якої ЗСУ відвели війська, зняли розвішані на вулицях державні прапори, що викликало обурення місцевих жителів.

Однак після скандалу на вулицях Станиці Луганської знову розвісили національні прапори України.

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