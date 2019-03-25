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"Добре влаштувалися": Цимбалюк принизив перебіжчика з СБУ у прямому ефірі росТБ

17тЧитати матеріал російською

Український журналіст Роман Цимбалюк публічно принизив екс-працівника СБУ Василя Прозорова, який втік до Росії.

Це сталося під час його прес-конференції в РИА "Новости", яку транслює "360 tv".

"Я вас теж вітаю з 27-ю річницею СБУ. Незрозуміло, якщо ви тут знаходитеся, отже ви тут добре влаштувалися, судячи з усього. Бо до цього залу просто так не пускають. Хочу запитати: чим ви займаєтеся, в якій спецслужбі зараз працюєте? І найголовніше: якщо в Україні "громадянська" війна, то чого ж ви на територію Росії перебігли?" — звернувся Цимбалюк до зрадника України.

Цимбалюк і Прозоров

Цимбалюк і Прозоров

"Пане Цимбалюк і в принципі всі інші, я хочу одразу сказати, що на запитання про свою нинішню діяльність, статус, про те, де перебуває моя сім'я, де я проживаю, я відповідати не буду. Це питання безпеки", — злякано відповів йому Прозоров.

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Наполегливість Цимбалюка обурила кремлівських пропагандистів, і вони накинулися на нього з погрозами.

"Романе, по-перше, з місця без мікрофона не говоримо! Так, Романе, ще раз, вас вивести із зали?! На ваші запитання відповіли!" — викрикнула модератор прес-конференції.

Пізніше Цимбалюк прокоментував ситуацію на скандальній прес-конференції на своїй сторінці у Facebook.

Василь Прозоров

Василь Прозоров

Facebook Романа Цимбалюка

"Секретним ньюзмейкером РИА "Новости" виявився такий собі Василь Прозоров, який назвався підполковником СБУ і тепер розповідає, що перейшов на бік Росії, бо він проти "громадянської війни" і проти АТО. Добре, товаришу яскраво виражений пацифіст, який проти відмови від терміну "братній народ"! Ти навіщо перейшов на бік іншої країни, якщо у нас "громадянська війна"???" — обурився журналіст.

"Якесь пропагандистське л*йно. Судячи з усього, у Кремлі взагалі паніка, якщо вони переказують сюжети із зомбіТБ. Фу, тільки час витратив на цю нісенітницю", — із сарказмом додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні Цимбалюк буквально атакував президента Росії Володимира Путіна незручними запитаннями про війну в Україні і про захоплення українських моряків у Чорному морі на його щорічній прес-конференції.

У лютому він змусив понервуватися на прес-конференції екс-президента-утікача України Віктора Януковича. Він поставив йому запитання, чи не перебуває зрадник України в полоні на території Росії.

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Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
Тег
СБУ
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Смішно
25
Цікаво
1
Сумно
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Ты зачем перешел на сторону другой страны, если у нас "гражданская война"???" — возмутился журналист" Ромочка, а почему укровлины пачками порой числом в несколько сотен человек переходили на сторону "агрессора", где их отмывали, кормили и, о ужас!!, отправляли назад???
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Свиньи расейские визг подняли. Наверное, прямо в пятачок им попало!
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3
Приходько Егор
Приходько Егор
Цимбалюк крыса подлизота порошенковская. сколько ему заплатили что бы он продолжал оправдывать власть которая убивает украинцев? думаю завтра его господин сбежит из страны и он переобуется.
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5
4
Александрович Алексей
Александрович Алексей
Приходько Егор, будет очень интересно наблюдать за переобуванием Ромочки и прочих ему подобных персонажей.
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1
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Приходько Егор, ты - и думаешь? Ты шо ты, идиото. Не смеши мои аркебузы )))
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