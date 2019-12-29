Пенсіонер-шпигун, убивця бійця і фермер, який здав десантників: кого обміняє Україна

У неділю, 29 грудня, відбудеться обмін полоненими, про який домовилися в рамках "нормандського формату". За попередніми даними, Україна віддасть 85 осіб, "ДНР" – 55. Списки тих, кого передадуть нам, невідомі.

А ось з України на ту сторону поїдуть підозрювані в тероризмі, диверсії, вбивствах і державній зраді. Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Вбивцю підлітків відпускають

У списки на обмін потрапили троє обвинувачених у справі про теракт біля Палацу спорту в Харкові в 2015 році. Це ексберкутівець Володимир Дворніков і два його спільники Віктор Тетюцький і Сергій Башликов. Під час останнього судового засідання прокуратура попросила засудити їх до довічного ув'язнення і відпустити з-під варти під особисте зобов'язання.

Загиблі під час вибуху в Харкові

За словами прокурора Володимира Лимаря, це пов'язано з необхідністю дотримання домовленостей нашого президента про обмін.

Обвинувачених в організації вибуху і загибелі людей відпускають

Нагадаємо, в Харкові 22 лютого 2015 року проходив марш на честь загиблих в АТО. Вибух пролунав, коли колона будувалася. У результаті загинули чотири людини: лідер Харківського Євромайдану Ігор Толмачов, заступник начальника РВВС Первомайська Вадим Рибальченко, 15-річний підліток Даня Дідик, 18-річний студент Микола Мельничук.

Даня Дідик, незважаючи на юний вік, часто виходив на акції Євромайдану

Загиблий студент Микола Мельничук

У суботу, 28 грудня, апеляційний суд іще розглядав скаргу ексберкутівців Олега Янишевського, Павла Аброськіна, Сергія Зінченка на продовження запобіжного заходу. Так само в залі були присутні Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, які перебувають під домашнім арештом, і теж просили їх відпустити. Їх обмін іще перебував під питанням, хоча за повідомленням адвоката потерпілих, Генпрокуратура вже поставила вимогу про їх звільнення, тому що вони включені в списки на обмін. Цю інформацію підтвердив і прокурор Сергій Куций.

Добивав пораненого солдата палицею

Також на обмін відправиться і фермер Микола Бутрименко, через якого загинули 10 українських військових, ще п'ять потрапили в полон. Його вже звільнили з-під варти.

Бутрименко житель селища Шахтарськ, у минулому був депутатом від "Партії регіонів" у районній раді. 23 липня 2014 року в районі Шахтарська був збитий Су-25 ЗСУ. Пілот встиг катапультуватися. 19 наших десантників вирушили на пошуки пілота.

Фермер Бутрименко привів бойовиків, які розстріляли десять українських військовослужбовців

29 липня хлопці зайшли на територію господарства фермера в селі Латишіво. Він зустрів їх привітно, повідомив, що жодних терористів навколо немає. Також запропонував повечеряти й переночувати в його ангарі. А потім сказав, що йому потрібно з'їздити в Сніжне, там у лікарні у нього дружина. А повернувся він через 20 хвилин разом із сепаратистами на БТР і БМП.

Вони оточили ангар і розстріляли десять військових. П'ятьох взяли в полон, Бутрименко сам палицею бив пораненого лежачого бійця. Врятувалися тільки четверо.

Загиблі спецназівці Цензор.нет

Бутрименко примудрився після цього оформити на підконтрольній території України собі пенсію і їздити за нею. Тільки в червні 2016 року, коли Бутрименко вже побоювався виїжджати на мирну територію, бійцям ССО вдалося, ризикуючи життям, затримати його буквально під носом у бойовиків – на нейтральній території між пунктами пропуску терористів і ЗСУ в Мар'їнці.

Тепер Бутрименко може повернутися додому Скрін відео

Через них загинули 13 осіб

Також на обмін підуть винні в захопленні Маріупольського ГУВС Євген Дружинін, Олександр Стрельніковіч, Віктор Скрипник та В'ячеслав Бірюков. Їх звинувачують в умисному вбивстві, створенні терористичного угруповання і зберіганні зброї.

9 травня 2014 року група сепаратистів, до складу якої входила і ця четвірка, захопили будівлю ГУВС Маріуполя. Групою загарбників керував правоохоронець на прізвисько "Мангуст". Звільняли будівлю підрозділи міліції, ЗСУ і добровольці. Загинули 13 осіб. Частини бойовиків вдалося сховатися, затримали тільки чотирьох.

Організовувала провокації

Як повідомив адвокат Валентин Рибін, суд також звільнив і Дарину Мастікашеву, українську спортсменку, колишню чемпіонку з тхеквандо з Кам'янського. Її звинувачують у державній зраді.

Дарина Мастікашева

Вона є цивільною дружиною Сергія Соколова, який сам себе називає співробітником служби інформаційної безпеки російського олігарха Бориса Березовського. Також він був експертом російського федерального інформаційного центру "Аналітика і безпека". Саме він клепав різні фейки про Україну і виступав із ними на провідних російських телеканалах.

Мастікашеву звинувачують у тому, що вона разом з Олександром Каратаєм агітувала українців, колишніх бійців АТО, для здійснення терактів у Росії. Вони повинні були поїхати в Москву нібито на заробітки, а насправді їм потрібно було знімати вокзали, аеропорти. А також телефонувати і вимовляти написані на папері діалоги.

Запідозривши недобре, ветерани повернулися в Україну і написали заяви в СБУ. Тепер Мастікашеву і Каратая звільнили, їх відправлять в РФ.

Пенсіонер цікавився ядерними відходами і бронею

Із СІЗО вже вивезли 85-річного харків'янина Мехті Логунова, якого підозрюють у державній зраді. Незважаючи на похилий вік, на думку слідства, кандидат технічних наук створив підпільну організацію, в яку входили 18 осіб.

Мехті Логунов. 85-річного пенсіонера вже звільнили

Літній вчений цікавився Харківським фізико-технічним інститутом, де проводяться ядерні досліди. Його цікавили дані про радіоактивні відходи і де вони зберігаються. Для чого вони йому, можна тільки здогадуватися. Також Логунов намагався отримати технологію з виготовлення посиленої броні у молодого вченого. За даними слідства, він хотів продати цю інформацію Росії.

Логунов свою провину заперечував, скаржився на погані умови в СІЗО, називав себе політичним в'язнем. Його засудили на 12 років за державну зраду. Тепер його обміняють.

Обміняють кілера

Також в обміні братиме участь і Максим Місяка, якого звинувачують у вбивстві трьох осіб. 1 серпня 2013 року він убив харківського підприємця Ярослава Бисага, а 9 березня 2014 року розстріляв у кафе підприємця Євгена Слоневського і його знайомого Олега Литвинова. Також його підозрюють у підготовці вбивства депутата Ігоря Котвицького.

Суд Харкова вже відпустив Місяку з-під варти.

Підривали волонтерські центри та залізничні колії

Також суд Одеси в п'ятницю, 27 грудня, звільнив з-під варти 11 підозрюваних у скоєнні терористичних актів. До обміну готують підозрюваних у скоєнні серії вибухів в Одесі Олександра Шевцова, Ігоря Удовенка, Євгенія Подмазка і Катерину Фотєву.

Групу підозрюють у серії вибухів в Одесі

Їх звинувачують у тому, що з 25 квітня 2014 року по березень 2015 року ці фірми організували два десятки вибухів в Одесі. Десять разів підривали будівлі, в яких розташовані офіси патріотичних організацій – волонтерський центр, магазин "Патріот", офіс "Автомайдану" й інші. До речі, саме жінка принесла сумку з вибухівкою під офіс волонтерів.

Шість разів намагалися підірвати залізничні колії, поїзди та електричні підстанції. Так кілька вибухів сталося на станції "Одеса-Пересип", де розлилося кілька тонн газойлю. Чотири рази підривали офіси "Приватбанку", чотири – військкомати і блокпости. Всього було поранено 9 осіб, загинув один. Тіло загиблого знайшли на вулиці Сегедської, людина була обезголовлена. За даними поліції це був місцевий двірник, який, можливо, знайшов вибуховий пристрій і через необережність привів його в дію.

Вибух в Одесі Думська

Організатора вибуху під стінами обласного управління СБУ Володимира Грубника також звільнили. Його називають лідером проросійської групи, яка здійснила не один теракт в Одесі. Його подільники вже вийшли на свободу за Законом Савченко. Грубник був співробітником кафедри хірургії Одеського національного медуніверситету, тому носив кличку "хірург". 27 вересня 2015 року ці фірми заклали вибухівку біля входу в СБУ в Одесі, у результаті вибуху була зруйнована частина стіни, вилетіли шибки.

Вибух обласного СБУ Думська

Думська

При затриманні Грубник чинив опір, і навіть намагався прокусити сонну артерію на шиї співробітника "Альфи", а потім планував втекти з психіатричної лікарні, де проходив обстеження.

Володимир Грубник на суді Ліга

Підривники й учасники подій 2 травня в Одесі

Обміняють і Костянтина Калашникова, який отримав 13 років за диверсію на залізниці біля Іллічівська. Як повідомляли в поліції, вибух залізної дроги стався на перегоні, коли туди наближався потяг. Машиніст зупинив потяг, вийшов і побачив воронку і пошкоджену рельсу.

Калашникова вважають членом групи, яка здійснила чотири вибухи в Одеській і Миколаївській областях. Також вони планували вибух моста в Миколаєві.

З Калашниковим у групу входили також Руслан і Владислав Довгошиї, Микола Казанський, Олег Мазур, Микола Селятенко. Останнім часом вони перебували вже під домашнім арештом. Керував групою Руслан Долгошеєв, колишній слідчий міліції і активний учасник подій 2 травня в Одесі.

Також на обмін іде і фігурант справи 2 травня Сергій Долженков (Капітан какао), який вийшов під заставу з СІЗО. Його звинувачують в організації заворушень 2 травня 2014 року в Одесі. Тоді Долженков організовував групу антимайданівців, що складалася з членів "Одеської дружини", якою він і керував. Ця група мала при собі вогнепальну зброю, брала участь у заворушеннях.

Долженкова звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність. Він виступав із сепаратистськими закликами в Миколаєві на мітингу навесні 2014 року.

У списках на обмін і Денис Шатунов, який отримав 10 років за організацію замовного вбивства, якому вдалося запобігти. Шатунов – член антимайданівської групи Куликового поля в Одесі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!