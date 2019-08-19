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/ Розслідування

"Добивали поранених в Іловайську": від Зеленського вимагають визнати війну з РФ

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Нові докази участі російських регулярних військ у боях за Іловайськ у 2014 році не можуть бути використані як аргумент у суді проти Росії, але війну треба визнати.

"За 5 років ми не висунули Росії звинувачення", – заявив у коментарі OBOZREVATEL військовий експерт Олег Жданов.

"Допоки від пана Зеленського ми не почуємо чітке визначення того, що відбувається на Донбасі, ми не зрушимо з мертвої точки, ми не закінчимо цю війну. Її можна закінчити по тихому, в договірняку, але цей договірняк буде не на користь України", – заявив він.

"У Гаазі ми подали позов із двох питань: порушення прав і свобод кримськотатарського народу і фінансування і підтримка незаконних збройних бандформувань. Але не з приводу військової присутності Росії на території України", – наголосив експерт.

Бої під Іловайськом, ілюстрація

Бої під Іловайськом, ілюстрація

Google Images

У цьому контексті він додав, що наявність незаконних збройних бандформувань "в усьому світі розглядається як ознака громадянського конфлікту, внутрішнього протистояння в країні".

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За його словами, існує низка доказів агресії Росії проти України, а також безліч живих свідків. "Той же генерал Хомчак. Він же особисто розмовляв із командирами російських частин, які тримали в кільці Іловайськ, він же особисто віддавав наказ на початок висунення колони. Він може в суді сказати: ми знаємо номери частин, ми знаємо кількість і так далі".

"Виявлений танк – це ще не аргумент. Для мене величезний аргумент – це висновки Комісії з прав людини ООН, яка підтвердила 80 фактів добивання наших військових військовими Російської Федерації в Іловайську. Коли наші військовослужбовці були позбавлені боєздатності, росіяни йшли полем і добивали поранених. Це офіційний документ ООН. Але у нас про це все мовчать", – зауважив Жданов.

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Як писав OBOZREVATEL, група британських розслідувачів Forensic Architecture знайшла нові докази участі російської армії в боях на Донбасі.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Бої за Іловайськ
Особи
Олег Жданов Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
По этому раненые ВСУшники массово переходили границу с Россией чтобы их добивали в российских больницах и госпиталях.
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Махов Макс
Махов Макс
Кацабы, вы же фашисты! Чего вам доказывать? До Майдана кацабы были в министерстве обороны, СБУ. Всё знали, армию разоружали, и все равно, получили люлей. Чеченцы 10 лет, жарили кацабов. Бгггггаааа
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Кондратюк Игорь
Кондратюк Игорь
К сожалению, Зе не похож на Лидера нации, готового назвать вещи своими именами: "Идет война России против Украины". Вот с чего начинается мир: надо точно очертить ситуацию, оценить ее. И только потом можно разработать и реализовать решение по этой ситуации.
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