"Добивали поранених в Іловайську": від Зеленського вимагають визнати війну з РФ

Нові докази участі російських регулярних військ у боях за Іловайськ у 2014 році не можуть бути використані як аргумент у суді проти Росії, але війну треба визнати.

"За 5 років ми не висунули Росії звинувачення", – заявив у коментарі OBOZREVATEL військовий експерт Олег Жданов.

"Допоки від пана Зеленського ми не почуємо чітке визначення того, що відбувається на Донбасі, ми не зрушимо з мертвої точки, ми не закінчимо цю війну. Її можна закінчити по тихому, в договірняку, але цей договірняк буде не на користь України", – заявив він.

"У Гаазі ми подали позов із двох питань: порушення прав і свобод кримськотатарського народу і фінансування і підтримка незаконних збройних бандформувань. Але не з приводу військової присутності Росії на території України", – наголосив експерт.

Бої під Іловайськом, ілюстрація Google Images

У цьому контексті він додав, що наявність незаконних збройних бандформувань "в усьому світі розглядається як ознака громадянського конфлікту, внутрішнього протистояння в країні".

За його словами, існує низка доказів агресії Росії проти України, а також безліч живих свідків. "Той же генерал Хомчак. Він же особисто розмовляв із командирами російських частин, які тримали в кільці Іловайськ, він же особисто віддавав наказ на початок висунення колони. Він може в суді сказати: ми знаємо номери частин, ми знаємо кількість і так далі".

"Виявлений танк – це ще не аргумент. Для мене величезний аргумент – це висновки Комісії з прав людини ООН, яка підтвердила 80 фактів добивання наших військових військовими Російської Федерації в Іловайську. Коли наші військовослужбовці були позбавлені боєздатності, росіяни йшли полем і добивали поранених. Це офіційний документ ООН. Але у нас про це все мовчать", – зауважив Жданов.

Як писав OBOZREVATEL, група британських розслідувачів Forensic Architecture знайшла нові докази участі російської армії в боях на Донбасі.

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