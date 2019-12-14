"Добивали поліцейські?" З'явилися скандальні дані про вбивство школяра в Прилуках

На коліях біля місця, де знайшли тіло 14-річного школяра Дениса Чаленка з Прилук, довкола смерті якого розгорівся скандал, виявили чужі сліди крові.
Експертиза ДНК показала, що кривавий слід належить чоловікові. Про це розповіли батьки загадково загиблого хлопця, йдеться у сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Генетичні сліди крові, виявлені в змиві сліду, не збігаються з генетичними ознаками зразка крові Дениса Чаленка. Належить невстановленій особі чоловічої генетичної статі", – зачитує результати батько загиблого Віктор.
Денис Чаленко
За його словами, про це мовчали в поліції, коли оголошували результати медичної експертизи в Києві. Зокрема, тоді батькам повідомили, що їхній син отримав смертельні травми сам, тому що на його тілі не виявили слідів побиття.
Батьки ж досі впевнені, що Дениса жорстоко вбили. Вони показали його фото з синцями на всьому тілі.
Камінь в чужій крові телефон
Скриншот з відео
Нагадаємо, що рідні підлітка раніше вже знаходили сліди крові за сотні метрів від рейок. Але нещодавно вони також виявили і камінь, ймовірно, в крові, а поруч і чийсь телефон. За їхніми даними, Дениса вбивали п'ятеро – і підлітки, і дорослі. Один із них нібито пов'язаний з поліцією.
"Я знаю, що в цій справі фігурують співробітники поліції. Вони били і добивали. Повністю підробляли справу під поїзд", – переконаний Віктор Чаленко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На Чернігівщині за дивних обставин загинув 14-річний Денис Чаленко. Його знайшли мертвим на залізничній колії. Офіційна версія правоохоронців – нещасний випадок. Однак батьки юнака впевнені, що сина жорстоко вбили, поклавши тіло на рейки, щоб приховати сліди злочину.
У місті Прилуки на Чернігівщині увечері 31 жовтня біля відділу поліції провели акцію протесту з вимогою розслідувати загибель Дениса Чаленка. Активісти кричали "Ганьба!" і палили шини.
Після загибелі підлітка на Чернігівщині керівника місцевої поліції відсторонили від посади. Смерть Дениса Чаленка пов'язують із дітьми київських суддів, через що справа викликала громадський резонанс.
5 листопада в Прилуках попрощалися з 14-річним Денисом Чаленком. Батьки вирішили поховати дитину, не чекаючи результатів експертизи.
Пізніше батьки Дениса показали сліди побиття на тілі сина. У поліції ж обіцяли розслідувати смерть підлітка належним чином і навіть долучити до справи Генпрокуратуру.
Правоохоронці протягом тижня (11-16 листопада) провели 17 експертиз з розслідування смерті 14-річного Дениса Чаленка.
Поліцейські, які розслідують резонансну загибель в Прилуках 14-річного Дениса Чаленко, могли навмисне видати вбивство за нещасний випадок. Таку думку висловив у ефірі ObozTV юрист Ігор Степанов.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".