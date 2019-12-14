"Добивали поліцейські?" З'явилися скандальні дані про вбивство школяра в Прилуках

На коліях біля місця, де знайшли тіло 14-річного школяра Дениса Чаленка з Прилук, довкола смерті якого розгорівся скандал, виявили чужі сліди крові.

Експертиза ДНК показала, що кривавий слід належить чоловікові. Про це розповіли батьки загадково загиблого хлопця, йдеться у сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Генетичні сліди крові, виявлені в змиві сліду, не збігаються з генетичними ознаками зразка крові Дениса Чаленка. Належить невстановленій особі чоловічої генетичної статі", – зачитує результати батько загиблого Віктор.

Денис Чаленко

За його словами, про це мовчали в поліції, коли оголошували результати медичної експертизи в Києві. Зокрема, тоді батькам повідомили, що їхній син отримав смертельні травми сам, тому що на його тілі не виявили слідів побиття.

Батьки ж досі впевнені, що Дениса жорстоко вбили. Вони показали його фото з синцями на всьому тілі.

Камінь в чужій крові телефон Скриншот з відео

Нагадаємо, що рідні підлітка раніше вже знаходили сліди крові за сотні метрів від рейок. Але нещодавно вони також виявили і камінь, ймовірно, в крові, а поруч і чийсь телефон. За їхніми даними, Дениса вбивали п'ятеро – і підлітки, і дорослі. Один із них нібито пов'язаний з поліцією.

"Я знаю, що в цій справі фігурують співробітники поліції. Вони били і добивали. Повністю підробляли справу під поїзд", – переконаний Віктор Чаленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram