Доба на Донбасі минула без обстрілів – штаб ООС

Протягом минулої доби, 11 вересня, в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі спостерігалося дотримання режиму тиші, ніяких порушень з боку російських терористів зафіксовано не було.

Підрозділи ЗСУ та інших складових сил оборони так само не порушували перемир'я, однак продовжили сумлінно виконувати завдання щодо захисту України, зазначила у Facebook пресслужба штабу ООС. Також армійці запевнили, що ситуація в районі проведення ООС залишається стабільною та повністю контрольованою.

"Від початку поточної доби, 12 вересня, режим припинення вогню також зберігається повною мірою. Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", – запевнили у штабі ООС.

У зведенні наголосили, що крім військовослужбовців ЗСУ на Донбасі належно виконують свої завдання й інші складові сил оборони. Так, у прифронтових районах саперами ДСНС України розміновано понад 10 гектарів території та передано на знищення 42 вибухонебезпечних предмети.

Всього з початку проведення ООС піротехнічні підрозділи обстежили 8 267 гектарів території та 23 гектари акваторії. Вилучено та знешкоджено 48 366 вибухонебезпечних предметів.

Окрім цього для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Зокрема, 11 вересня завершено відновлення 10 будинків, ще на 33 об’єктах роботи тривають.

"Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою українськими захисниками. У смугах відповідальності наших бригад не зафіксовано жодної збройної провокації чи обстрілу", – підсумували захисники.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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