До злочину готувався майже два роки: як керченський стрілець убив 20 осіб

Рівно рік тому, 17 жовтня, 18-річний студент Владислав Росляков влаштував стрілянину і підірвав саморобну бомбу у Керченському політехнічному коледжі, що в окупованому Криму, а потім наклав на себе руки. Під час стрілянини загинула 21 людина (разом зі стрільцем), серед яких 16 студентів і п'ять працівників коледжу. Постраждали понад півсотні людей.OBOZREVATEL зібрав всю інформацію про те, що спонукало студента на вчинення масового вбивства

Як усе було

Вранці 17 жовтня 2018 року студент Владислав Росляков із двома рюкзаками перестрибнув паркан Керченського політехнічного коледжу, де навчався на 4-му курсі. Через запасний вхід він зайшов у будівлю і попрямував на другий поверх. На той час у студентів йшли пари.

Владислав Росляков МК

Залишивши там принесену рушницю і боєприпаси, Росляков спустився в буфет на перший поверх, де поклав рюкзак із саморобною вибухівкою. Об 11.40 під час перерви пристрій здетонував, а Росляков тим часом озброївся автоматом і відкрив прицільний вогонь по всіх, хто був у його зоні видимості. Студенти, які вижили, потім розповідали, що чули поодинокі постріли, а не автоматну чергу. Опісля Росляков зайшов до бібліотеки коледжу і з тої ж самої зброї вистрелив собі у голову. Передсмертної записки не залишив. Експерти кажуть, що на все він витратив хвилин 15.

17 жовтня 2018 року в Керченській політехнічному коледжі відбулися вибух і стрілянина. За версією Слідкому Росії, вибух в коледжі влаштував студент 4-го курсу, 18-річний Владислав Росляков



* Увага, на відео присутні кадри, які можуть шокувати pic.twitter.com/iip5cEn1hZ - Крим.Реалії (@krymrealii) 17 жовтня 2019 р.

Росляков був студентом коледжу, в якому і влаштував стрілянину. Навчався за спеціальністю "монтаж, налагодження і експлуатація електроустаткування промислових і цивільних будівель". Після розлучення батьків хлопець жив разом зі своєю матір'ю Галиною в керченському мікрорайоні Аршинцеве. Жінка працювала санітаркою у Кримському республіканському онкологічному клінічному диспансері. Кажуть, що в день трагедії їй довелося рятувати поранених студентів.

Як планував вбивство

За версією слідства, масове вбивство Росляков почав планувати з січня 2017 року. Діяв сам. Він легально купив вогнепальну зброю, отримавши офіційний дозвіл місцевих окупаційних служб. 18 липня 2018 року пройшов курс із поводження зі зброєю. За чотири дні до стрільби, 13 жовтня 2018 року, Росляков купив у керченському збройовому магазині "Сокіл" 150 патронів.

Пізніше експерти писали, що хлопець міг надихнутися масовим вбивством у школі "Колумбайн" 1999 року в США. Перевдягнувшись у чорні штани і білу футболку, він нібито міг наслідувати одного з убивць Еріка Харрису. З'явилася також версія, що хлопець постійно піддавався глузуванням з боку однокурсників через своє скромне фінансове становище.

У квітні цього року глава Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін повідомив, що Росляков міг піти на злочин з метою помсти за приниження своїх однокласників. Нібито діти сміялися з нього через те, що він носив підробки, які купував на ринку, а не оригінальний одяг.

За словами знайомих Рослякова, він практично не пропускав занять, постійно робив домашнє завдання, був замкненим. За іншою версією, він навчався на трійки, спілкувався зі старшими хлопцями, нібито зустрічався з дівчиною з коледжу 5 місяців, але вона пішла від нього.

Акаунтів у соцмережах на своє ім'я Влад не вів. За однією з версій, він міг користуватися акаунтом на ім'я Анатолія Смирнова. За даними Telegram-каналів, він спілкувався з кількома дівчатами, яким зізнався, що іноді стріляє "по тваринах і людях". Натякав на думки про самогубство, мовляв таким чином, хоче влаштувати собі "чудовий випускний". Хлопець казав, що у нього не було друзів.

Скріншоти

Що кажуть ті, що вижили

19-річний Микола Крутько, якому куля влучила у сонну артерію і вийшла біля ока, в інтерв'ю виданню Медуза сказав, що стрільців могло бути кілька, адже він чув звуки стрілянини з різних кінців коледжу. Слідчий сказав, що це йому здалося.

"Пам'ятаю, як ми стояли, розмовляли про навчання, про канікули – і як бабахне. Скрізь вилетіли шибки. Ми підійшли ближче, щоб подивитися, і тут він почав стріляти з другого поверху. Вибив скло і цілився. Я бачив людину, але не пам'ятаю, хто саме це був. Я якось не звернув уваги, думав, що це жарт. Навіть не припускав, що хтось стрілятиме по людях. Відвернувся, і мені прилетіло в голову, в шию і ще багато куди – всього шість або сім поранень: голова, шия, ліва рука, двічі у плече, в обидві ноги. Одному хлопця влучили осколки в обидві ноги. Ми з ним побігли і я помітив, що у мене тече кров. Не встиг злякатися і досить адекватно поводився. Було не страшно і не боляче, але я не міг зрозуміти, звідки у мене все ллється. В результаті я втратив півтора літри крові. Пам'ятаю, що дійшов до клумби у дворі і почав втрачати свідомість, впав. Зрозумів, що кров іде з шиї. Почав кричати: "Допоможіть!" Підбігла вчителька або просто якась працівниця коледжу, яка заткнула мені великим пальцем дірку в шиї, просто туди його застромила, щоб кров не бігла. Потім мене відвезли до Сімферополя, а через кілька тижнів виписали. Тепер я відновився повністю", – розповів Крутько.

Владислав Росляков 24 канал

"У мене загинули четверо знайомих – і всі у різних місцях. Як могла одна людина стріляти у двір, вбивати людей всередині і підривати бомбу? Всі без винятку студенти впевнені, що він був не один. Моя одногрупниця, яка була в іншій частині внутрішнього двору, говорила, що по ним теж стріляли. Спочатку по листю, а потім по ногах", – згадала 16-річна Ліза.

Що стрілок писав в соцмережах

У день розстрілу 17 жовтня 2019 року в акаунті Смирнова з'явився запис про те, що йому не подобається, "що всі в цьому житті намагаються вирішити замість нього і він вирішив поставити крапку в цій історії".

"Зараз дивлюся на наш колишній клас – куди він котиться? Алкаші, повії. Я вивчив їхні біографії. У коледжі те ж саме. Люди занадто однакові. Ось я вчуся на диплом, вчуся добре, викладачі вважають мене дуже перспективним, а батьки вже мріють, як я працюватиму і отримуватиму купу бабок. А мені цей диплом не вперся. Та й батьки... Якби ти знала, як я все ненавиджу. Тебе вже розподілили і розіпхали до вишів без твоєї думки, все вирішили за тебе. Благо, я влаштую собі чудовий випускний, і все це лайно закінчиться. Всі на тебе мають якісь план: Бабуся і дід – успішний онук, мати – син із хорошою освітою", – написав він.

Владислава Рослякова кремували і поховали під чужим прізвищем.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram