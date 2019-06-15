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"До жаху спокійно і тихо!" З'явилося унікальне фото вторгнення терористів у Донецьк

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У мережі показали унікальне фото вторгнення терористів "ДНР" на чолі з Ігорем Гіркіним (Стріковим) у Донецьк 5 липня 2014 року.

Кадр опублікувала на своїй сторінці в Facebook Вікторія Солодухина. За її словами, фото зробила тоді її дочка.

"Університетська, так 05.07.14 р Гіркін заходив до Донецька. До жаху спокійно і тихо. Я дочку за волосся відтягувала від вікна. А вона, дурненька, знімала і все говорила – це потрібно викласти в інтернет, щоб всі бачили!" – розповіла жінка.

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Перший візит терористів в Донецьк

Перший візит терористів в Донецьк

Facebook Вікторії Солодухіної

За її словами, зараз вони з донькою живуть у Німеччині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гіркін зізнався, що терористи прикривалися мирними жителями Донбасу під час обстрілів.

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Теми
Новини Донецька і Донецької областіВійна на Донбасі
Місце
УкраїнаДонецьк
Тег
Новини Донбасу
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Все чисто по Гитлеру-Путину-прикрыться мирным населением, так кто фашмст?
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Livesey David
Livesey David
Так эти сто человек укрохероев пятый год на )(ую вертят?
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Григоренко Николай
Григоренко Николай
Livesey David, Эти уже лежат в Колпино. А для того, что бы вертеть, на Донбасс вошли 12 000 вот таких трактористов
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Журба Валентина
Журба Валентина
бронегруппа по дороге потерялась..
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