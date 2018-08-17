До вас їде "тагіл": стало відомо, чому у Криму повстали проти росіян

До анексованого Росією Криму їде контингент, який отримав безкоштовні путівки за вказівкою місцевої влади.

Про це йдеться у блозі екс-міністра курортів і туризму АР Крим Олександра Лієва, опублікованому на OBOZREVATEL. За його словами, кримчани скаржаться на поведінку росіян, бо ті їдуть на курорт не через любов до півострова.

"Туристичний Крим приймав раніше майже 6 мільйонів туристів, з яких 1 млн 200 тис. були саме росіяни, але росіяни були зовсім інші. До речі, і зараз 1,2 млн приїздить до Криму. Їхня кількість не змінилася, але дуже змінився континент. Це пов’язано з тим, що раніше росіяни обирали Крим самостійно. Це були люди, які приїздили до Криму, бо любили саме його і вибирали його на чесних ринкових умовах, голосуючи своїм, як то кажуть, рублем", - зазначив Лієв.

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За його словами, сьогодні майже 700 тисяч приїжджих - це люди, яких відправляють на півострів за безкоштовними бюджетними путівками.

Пляж у Криму twitter / RoksolanaToday&Крым

"Якби цим людям дали безкоштовно путівку, наприклад, в Сочі чи на Сахалін, вони б поїхали туди. Це вибір не самої людини, а вибір організації, профспілки або державної компанії, якій місцева влада або Кремль дає вказівки відправляти працівників саме до Криму", - пояснив екс-міністр.

Він зазначив, що цей фактор і вплинув на контингент, який тепер відпочиває на півострові після анексії.

"І тепер середній типовий російський турист у Криму – це ось той мем, який існує в російській програмі – тагіл, якщо пам’ятаєте. Ось вони їздили і їздять у Туреччину. Але все ж таки ті, хто відвідує Туреччину, вихованіші, бо для відпочинку на цьому курорті треба мати більший достаток. А до Криму за безкоштовними путівками поїхав досить непростий контингент. Кримчани раніше з таким не стикалися. Бо раніше дійсно росіян сприймали з радістю, це справді були люди, які любили Крим", - додав Лієв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Євпаторії жителі поскаржилися на жадібність відпочивальників-росіян.