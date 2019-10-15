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15 жовтня • оновлено в 08:05
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До приїзду Зеленського: "Л/ДНР" атакували ЗСУ на Донбасі

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Один український воїн був поранений в результаті бойових дій на Донбасі 14 жовтня.

Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього збройні формування Російської Федерації і її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню за минулу добу.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив11 обстрілів:

  • тричі поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • у Водяного та Лебединського – з міномета калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів;

  • двічі неподалік Новогнатівки – з СПГ і великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Водяного – з озброєння БМП-1, станкових автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

  • поблизу Пищевика, Лебединського та Опитного – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

До приїзду Зеленського: "Л/ДНР" атакували ЗСУ на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 10 обстрілів:

  • двічі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм і автоматичних гранатометів;

  • п'ять разів неподалік Луганського – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • в районі Золотого – з великокаліберних кулеметів;

  • у Кримського – з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;

  • неподалік Хутора Вільного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

З початку цього періоду збройні формування Російської Федерації і її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Л/ДНР" розв'язали спекотні бої в день візиту Зеленського на Донбас.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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70rus xxx
70rus xxx
Так атаковали или обстреляли?По моему,это не одно и тоже.И другое,ВСУшники не обстреливают ЛДНР?
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