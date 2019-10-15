До приїзду Зеленського: "Л/ДНР" атакували ЗСУ на Донбасі

Один український воїн був поранений в результаті бойових дій на Донбасі 14 жовтня.
Про це повідомили в пресслужбі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Всього збройні формування Російської Федерації і її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню за минулу добу.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив11 обстрілів:
тричі поблизу Новотроїцького – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
у Водяного та Лебединського – з міномета калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів;
двічі неподалік Новогнатівки – з СПГ і великокаліберних кулеметів;
поблизу Водяного – з озброєння БМП-1, станкових автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
поблизу Пищевика, Лебединського та Опитного – з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 10 обстрілів:
двічі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм і автоматичних гранатометів;
п'ять разів неподалік Луганського – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
в районі Золотого – з великокаліберних кулеметів;
у Кримського – з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї;
неподалік Хутора Вільного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
З початку цього періоду збройні формування Російської Федерації і її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню.
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Л/ДНР" розв'язали спекотні бої в день візиту Зеленського на Донбас.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".