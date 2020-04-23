До підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко прийшли з обшуками

У четвер, 23 квітня, до підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета волонтерки, дитячої кардіохірургині Юлії Кузьменко та її близьких прийшли з обшуками.

Про це повідомив у Facebook її адвокат Тарас Безпалий. За його даними, слідчі дії почалися о 06:20 ранку.

"Справа стерильне від доказів, шукають хоч щось", – написав Безпалий в коментарях до посту. Він не уточнив адреси обшуків, однак назвав їх масовими. Ймовірно, під удар потрапили рідні і знайомі підозрюваної.

Невідомо поки і який орган задіяний для проведення обшуків. Однак, за словами адвоката, все проходить адекватно.

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