Поховають в закритій труні: як загинув український сапер на Донбасі

Йому було 35. Він встиг повоювати за все півроку. І в кінці травня під час запеклого бою в районі Попасній зник без вісті. А через добу побратими дізналися: сапера 54 окремої механізованої бригади ЗСУ Бориса Степанченко більше немає в живих. Його тіло – в одному з моргів на окупованій території. І його ще треба забрати ...

Детальніше про полеглого героя війни за незалежність – в матеріалі OBOZREVATEL.

"Був хорошим хлопцем"

Інформації про загиблого 28 травня сапера 54 окремої механізованої бригади – не так вже й багато. Народився Борис Миколайович Степанченко 22 червня 1984 року в селі Самійлівка Олександрівського району Донецької області. Там закінчив середню школу і там прожив все життя. Відомо, що до війни він працював водієм в ДТЕК "Добропіллявугілля" на шахті Новодонецькій. У нього були батьки, сестра, дружина і двоє дочок.

Відправитися воювати Борис Степанченко вирішив в минулому році. 30 липня 2018-го він підписав 3-річний контракт на проходження служби в лавах ЗСУ. І вже 10 листопада потрапив в зону ООС в якості сапера 1-го відділення інженерно-саперного взводу 2 батальйону 54 окремої механізованої бригади ЗС України.

Бронетехніка 54 ОМБр на марші Republic.com.ua

"Він був хорошим хлопцем. У нас тут, як і в мирному житті, різні люди зустрічаються, самі розумієте. Але Боря був дійсно дуже хорошою людиною. І напрочуд позитивним", – згадують про нього в бригаді.

"Борис впав. Зав'язався бій"

У той день, 28 травня, Борис в складі групи саперів відправився на бойове завдання в районі Попасній.

"27-го пройшла інформація, що сепаратисти почали проявляти підвищену активність на нашому напрямку. Хлопці запустили безпілотник, щоб подивитися, що й до чого. А сепари його збили. Упав він неподалік від наших позицій – в траву. І комбат сформував групу, яка повинна була розвідати місцевість, подивитися, чи можна цей безпілотник забрати. адже це – "очі" наші... Зараз все зазеленіло, ярочки-ліски... Можна підібратися дуже близько", – розповіли OBOZREVATEL в бригаді.

Борис пішов першим. За роки війни на Донбасі встановлено безліч мін і розтяжок. Тому присутність в кожній групі, що виходить на завдання, сапера – питання виживання. І сапер завжди неодмінно йде попереду. Це допомагає захистити групу від підриву. Але не захищає від засідки ДРГ.

"Вони не дійшли до місця, де ймовірно впав безпілотник, метрів триста, коли, як розповідав командир роти, прозвучала автоматна черга. Борис впав. Зав'язався бій... Пораненого Бориса забрати не змогли. Хлопці картають себе за це. Хоча всі ми розуміємо: в тих умовах при спробі забрати його під обстрілом просто поклали б ще хлопців... Не було можливості забрати. Не було", – кажуть в бригаді.

ЗСУ на Донбасі

Уже після закінчення бою з наглядової вежі українські бійці побачили, як на тому боці на свою позицію бойовики повели людини з заломленими руками. Розібрати, чи був це Борис Степанченко, з такої відстані не представлялося можливим. Але побачене дало надію: Борис живий.

Ця надія ще більше зміцнилася після того, як пошукові системи проекту "Евакуація 200", яку оперативно залучили до пошуків пораненого сапера, отримали інформацію, що він знаходиться в госпіталі в окупованому Первомайську.

І лише через добу стало відомо: Борис Степанченко загинув.

А в бригаді, враховуючи інформацію про те, що пораненого сапера забрали бойовики і той факт, що в тому бою було вбито двоє терористів, з'явилося припущення, що Бориса могли добити – в помсту за власні втрати.

Куля потрапила в печінку

Його шукали дві доби. Спочатку пошуковики проекту "Евакуація 200" перевіряли інформацію про те, що Борис таки міг вижити і потрапити до лікарні. Коли ж ця інформація не підтвердилася, в небо підняли безпілотники. Вони і допомогли відшукати тіло загиблого бійця в "сірій зоні" – на мінному полі.

Деякий час зайняли переговори по узгодженню виходу пошукових груп. З огляду на, що тіло виявилося куди ближче до окупованій території, ніж до українських позицій, Бориса Степанченка забрали в один з моргів на непідконтрольній території: пошукачам з української сторони просто заборонили працювати за лінією розмежування.

Як стало відомо OBOZREVATEL, переговори з тією стороною з приводу передачі тіла загиблого сапера, йшли непросто. Незважаючи на те, що український представник тристоронньої контактної групи в Мінську просив про якомога швидшої передачі, представники так званої "ЛНР" на це прохання відповіли категоричною відмовою – і 29 травня, і 30-го.

І хоча всі ці дні неподалік від обумовленого місця обміну цілодобово чергувала машина, готова в будь-який момент забрати загиблого бійця – обмін відбувся лише 31 травня, о 9.30, біля мосту через Сіверський Донецьк неподалік від міста Щастя – як спочатку і наполягали бойовики.

Весь цей час батьки, сестра, дружина і двоє дочок Бориса Степанченка жили надією: нехай і в полоні, але він живий. Коли ж дізналися про страшну новину – почали звинувачувати побратимів Бориса в тому, що ті його покинули помирати. Цю ж думку – "його кинули і він 5 годин стікав кров'ю і кликав на допомогу" – активно розкручували і проросійські пропагандистські ЗМІ в так званих "республіках".

Ось тільки попередні результати судмедекспертизи, яку провели одразу після того, як забрали тіло, і про які стало відомо OBOZREVATEL, показали: причиною смерті стала куля, що потрапила загиблому герою в печінку. Швидше за все, він дійсно стік кров'ю – але не за 5 годин, а за лічені хвилини. Врятувати його – та ще й у розпал бою – не зміг би ніхто...

Повідомлення про загибель побратима – сапера Бориса Степанченка – на сторінці 54 бригади з'явилося без фото загиблого. Як виявилося, його просто ні в кого не було. Так що у тих, хто протягом півроку жив з Борисом пліч-о-пліч, з ким вони прикривали один одному спини, про нього залишилися лише спогади.

Лише спогади залишаться про сина, чоловіка і батька і у сім'ї Бориса Степанченка. Вони навіть не зможуть в останній раз поглянути на нього: через довгі пошуки і ще більш тривалі переговори з тією стороною тіло загиблого занадто довго перебувало під палючим сонцем. Так що поховають Бориса Степанченко в закритій труні.

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