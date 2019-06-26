"Можуть швидко повернутися": з'явилися подробиці відведення військ на Донбасі

У разі необхідності сили ООС можуть "досить оперативно" повернутися на залишені позиції в Станиці Луганській.

Про це повідомив в ефірі ObozTV експерт з військових питань Владислав Селезньов, коментуючи перший етап відведення українських підрозділів на цій ділянці.

"У наших позицій є відповідні плани і розрахунки, щоб діяти в будь-яких, в тому числі позаштатних ситуаціях", – наголосив Селезньов.

За його словами, вони можуть повернутися, "щоб убезпечити: а) мирне населення і б) військовий персонал, який виконує завдання на першій лінії оборони".

Розведення сил у Станиці Луганській 26 червня. Скріншот з відео прес-центру ООС Facebook.com/pressjfo.news

Експерт пояснив, що в процесі розведення сили і засоби відводяться на відстань, яка не дозволяє сторонам використовувати стрілецьку зброю.

"Гарантом виконання Мінських домовленостей в питанні розведення сил і засобів на певних ділянках є моніторингова місія ОБСЄ. Саме міжнародні спостерігачі повинні контролювати процес відведення та дотримання попередньо досягнутих угод", – зазначив він.

Селезньов додав, що процес розведення сил покликаний забезпечити безпеку мирного населення на цій території. Він нагадав, що окупанти неодноразово порушували режим припинення вогню і від обстрілів супротивника в першу чергу страждають мирні мешканці.

"Розведення дає підстави сподіватися, що безпека мирних мешканців буде забезпечена", – резюмував фахівець.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня відбувся перший етап відведення українських підрозділів на ділянці біля Станиці Луганській. Окупанти повідомили, що нібито також відводять війська т.зв. "ЛНР".

За процесом спостерігає моніторингова місія ОБСЄ.

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