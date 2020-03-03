До МВС передали матеріали про можливе стеження за посадовцями США в Україні

Депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський заявив про факти можливого стеження в Україні за посадовими особами США.

Відповідні дані він разом зі своєю адвокаткою Тетяною Костіною передали главі Міністерства внутрішніх справ Арсену Авакову. Їхня зустріч щодо цього питання відбулася 3 березня, повідомляє пресслужба МВС.

"Ми діятимемо винятково у правовому полі, спільно з відповідними правоохоронними органам США, забезпечуючи невтручання у внутрішньополітичні процеси в цій країні", – цитує відомство слова міністра.

Всі надані Дубінським дані були долучені до матеріалів уже відкритого кримінального провадження. Хоча про яких саме американських держслужбовців йдеться, в МВС не повідомляють.

Зазначається, що Нацполіція раніше відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 163 (Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер) КК України. Санкція відповідної статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

У відомстві додали, що хід розслідування цієї справи перебуває на контролі у керівництва відомства. А також підкреслили, що реагуватимуть на будь-які порушення прав людини. Це стосується як звичайних громадян США, так і посадових осіб американських державних органів і дипломатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партнери особистого адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані влаштували цілодобове стеження за колишнім американським послом в Україні Марі Йовановіч.

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