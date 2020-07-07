До мережі потрапили секретні документи про участь росіян у війні на Донбасі

Вікторія Довгань Розслідування 12:35, 7.07.2020 Оновлено: 12:35, 7.07.2020

У мережу потрапили документи про нагородження за участь у війні на Донбасі жителя Московської області Миколи Заверухи. Також була оприлюднена довідка про його загибель в зоні ООС від бойової травми.

Докази про причетність росіян до збройного конфлікту на сході України опублікував на своїй сторінці у Twitter офіцер ЗСУ Сергій Нещадим.

"В "республіках" триває марафон боротьби з власним здоров'ям. Медаль фіналіста нерідко отримують родичі", – зазначив він.

Зокрема, у виписці з наказу голови міжрегіональної громадської організації "Союз десантників" від 13 квітня 2018 року відзначається, що терорист Заверуха нагороджений орденом "Генерал армії Маргелов".

Витяг з наказу про нагородження російського терориста
Twitter Сергія Нещадима

"За чесне служіння батьківщині, зразкове виконання військового і службового обов'язку, мужність і відвагу, виявлені при "захисті" Донецької і Луганської області від "неофашистів" і вірність традиціям ВДВ", – сказано в документі.

Що стосується довідки про причини загибелі, то в ній зазначено, що росіянин Заверуха 18 лютого 2018 року підірвався на міні в районі Світлодарської дуги під Дебальцевим.

Довідка лікаря про загибель найманця на Донбасі
Twitter Сергія Нещадима

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