До мережі потрапили секретні документи про участь росіян у війні на Донбасі
Російське вторгнення на Донбас. Національний банк новин
У мережу потрапили документи про нагородження за участь у війні на Донбасі жителя Московської області Миколи Заверухи. Також була оприлюднена довідка про його загибель в зоні ООС від бойової травми.
Докази про причетність росіян до збройного конфлікту на сході України опублікував на своїй сторінці у Twitter офіцер ЗСУ Сергій Нещадим.
"В "республіках" триває марафон боротьби з власним здоров'ям. Медаль фіналіста нерідко отримують родичі", – зазначив він.
Зокрема, у виписці з наказу голови міжрегіональної громадської організації "Союз десантників" від 13 квітня 2018 року відзначається, що терорист Заверуха нагороджений орденом "Генерал армії Маргелов".
Витяг з наказу про нагородження російського терориста Twitter Сергія Нещадима
"За чесне служіння батьківщині, зразкове виконання військового і службового обов'язку, мужність і відвагу, виявлені при "захисті" Донецької і Луганської області від "неофашистів" і вірність традиціям ВДВ", – сказано в документі.
Що стосується довідки про причини загибелі, то в ній зазначено, що росіянин Заверуха 18 лютого 2018 року підірвався на міні в районі Світлодарської дуги під Дебальцевим.
Довідка лікаря про загибель найманця на Донбасі Twitter Сергія Нещадима
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в кінці червня в зоні бойових дій на Донбасі загинув російський терорист "ДНР" Іван "Зубик" Зубов із Набережних Челнів (РФ).
Раніше на сході України померли ще двоє терористів "Л/ДНР" – Богдан Босунчан і Рінат Ахмадуллін, який нібито невдало впав на прохідній КПП.