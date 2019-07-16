До мера Черкас увірвалися з обшуком: що трапилося

У будинок міського голови Черкас Анатолія Бондаренка 16 липня прийшли з обшуком детективи Національного антикорупційного бюро України.

Як стало відомо кореспондентам vikka.ua, слідчі дії представники НАБУ проводили в рамках справи, порушеної за фактом декларування недостовірної інформації. Мова йшла про внесення відомостей з приводу подарованих годинників, користування автомобілем Lexus і незадекларованої квартири.

Про підозру в цій справі, яку вручили главі Черкас, йшлося у зверненні депутата міської ради Олександра Радуцького, яке він кілька місяців тому направив президенту Володимиру Зеленському.

Анатолій Бондаренко Вікка

У відеозверненні обранець просив почати боротьбу з корупцією саме з Черкас і оточення тамтешнього міського голови.

Тим часом, Анатолій Бондаренко з сьогоднішнього дня пішов у відпустку. Отримати телефонний коментар з приводу обшуків безпосередньо у мера кореспондентам не вдалося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі Черкас збунтувалися проти високих тарифів, які їм встановив новий управитель багатоквартирних будинків. Примітно, що компанія входить у бізнес-орбіту мера міста Анатолія Бондаренка.

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