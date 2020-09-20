Кримчани не потрібні Росії, – у Зеленського пояснили, навіщо РФ стягує війська

Росія активно стягує війська в анексований український Крим, використовуючи півострів як військовий плацдарм і організовуючи там навчання.

Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив постійний представник президента України Володимира Зеленського в Автономній республіці Крим Антон Кориневич. Він зазначив, що до Криму перекидається велика кількість нового озброєння.

"По-перше, це робиться перманентно, тому що кримчани не потрібні Росії. Крим потрібен тільки як військовий плацдарм на території Середземноморського басейну. Саме тому туди було переміщено надзвичайно велику кількість новітнього озброєння в місця, де може зберігатися ядерна зброя", – сказав він.

За словами Кориневича, ще однією причиною стягування військ на півострів є заплановані військові навчання.

"Ми ще маємо випадок навчань "Кавказ-2020", відповідно, до Криму теж стягуються російські військові абсолютно з різних регіонів Росії. Тобто це ще й загроза COVID-19", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL, Пентагон вважає Москву винною в перегляді міжнародних кордонів і неповазі до міжнародного права. Перш за все це проявляється у вторгненні в Грузію в 2008 році, окупації Криму в 2014 році та стійкій агресії в Україні.