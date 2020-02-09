"Відбирають, щоб зжерти?" Окупанти відзначилися новою витівкою в Криму

Окупанти за минулий тиждень не пропустили в анексований Крим більше 186 кг продуктів із материкової частини України.

Про це 9 лютого повідомила пресслужба Россільгоспнагляду. Говориться про "128,729 кг продукції тваринного походження і 1 голову непродуктивного тваринного".

"Також при проведенні карантинного фітосанітарного контролю було припинено 19 спроб ввезення продукції рослинного походження в ручній поклажі і багажі пасажирів, які прибули з України, загальним обсягом 58 кг", – сказано в повідомленні.

До Криму не пропустили 186 кг продуктів з України Цензор.НЕТ

Товари виявили в ручній поклажі та багажі особистого автотранспорту в російських пунктах пропуску на адмінкордоні Криму з Херсонською областю

Блогер КРЫМский банд*ровец відреагував на новину, написавши на своїй сторінці в Twitter: "Забирають, щоб жадібно зжерти".

Віднімають, щоб жадібно зжерти: окупанти відібрали за тиждень у в'їжджають до Криму з материкової України ще 186 кг якісних і смачних продуктів. Решті вдалося провезти гостинець рідним і друзям, які проживають в окупації https://t.co/fHxhBX2oUJ - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) February 9, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "влада" анексованого Росією Криму заявила, що Сімферополь забезпечений водою максимум на 100 днів.

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