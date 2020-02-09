Головна Новини
10 лютого • оновлено в 07:57
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Відбирають, щоб зжерти?" Окупанти відзначилися новою витівкою в Криму

8.1т
Читати матеріал російською

Окупанти за минулий тиждень не пропустили в анексований Крим більше 186 кг продуктів із материкової частини України.

Про це 9 лютого повідомила пресслужба Россільгоспнагляду. Говориться про "128,729 кг продукції тваринного походження і 1 голову непродуктивного тваринного".

"Також при проведенні карантинного фітосанітарного контролю було припинено 19 спроб ввезення продукції рослинного походження в ручній поклажі і багажі пасажирів, які прибули з України, загальним обсягом 58 кг", – сказано в повідомленні.

Новини
"Там уже катастрофа": Джемілєв назвав умову для подачі води в Крим

До Криму не пропустили 186 кг продуктів з України

До Криму не пропустили 186 кг продуктів з України

Цензор.НЕТ

Товари виявили в ручній поклажі та багажі особистого автотранспорту в російських пунктах пропуску на адмінкордоні Криму з Херсонською областю

Блогер КРЫМский банд*ровец відреагував на новину, написавши на своїй сторінці в Twitter: "Забирають, щоб жадібно зжерти".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "влада" анексованого Росією Криму заявила, що Сімферополь забезпечений водою максимум на 100 днів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Російсько-український конфлікт Анексія Криму
Особа
КРИМський банд*рівець
Місце
Україна
Теги
Крим Новини Криму
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
11
49
Смішно
4
Цікаво
8
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
zhukov vanya
zhukov vanya
Русские вы лучше расскажите как под видом "братской" помощи Прилепин со товарищи гостиницу разграбил на Донбассе,сняв даже металл с крыши.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Mega Death
Mega Death
Украинцы воспринимают всё в меру своей ментальности. Как бы они повели себя в этом случае и проицируют на других. Нация с ментальностью проститутки , думает что всё в мире решается за деньги))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
zhukov vanya
zhukov vanya
Mega Death, Сам себе противоречит,если бы решалось за деньги то все спокойно проехало через границу.. Но жрать хорошие продукты им хочется больше,чем иметь деньги,продуктов то хороших в продаже нет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гриневский Александр
Гриневский Александр
Я может что-то не понимаю, но не пропуск продуктов на территорию Крыма это же помощь в объявленной Украиной продуктовой блокаде. Чего ж возмущаться то?)))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
zhukov vanya
zhukov vanya
Гриневский Александр, Правильно говорят,что разруха в головах ,Продуктовая блокада это плод вашего больного воображения. Это ваше ноу- хау давить продукты тракторами.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги