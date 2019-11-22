Причетний прокурор ГПУ: Рябошапка розкрив деталі масштабної корупції на Одещині

Обшуки в Одесі пов'язані з трьома кримінальними провадженнями: розкраданням грошей чиновниками міськради, корупцією в Адміністрації морських портів і вимаганням грошей і землі в Затоці.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, передає УП. Він уточнив, що чиновники, пов'язані з Адміністрацією морпортів, за допомогою фіктивних договорів намагалися вивести з власності державного підприємства суму приблизно на 54 мільйонів гривень.

"Третя ситуація... пов'язана з вимаганням грошей у одного з чиновників Затоківської селищної ради. А також ця ситуація була пов'язана з вимогою виділення землі особам, які не мали на це права.

На жаль, у цій ситуації, до вимагання був причетний один із прокурорів Генеральної прокуратури", – сказав Рябошапка.

Присвоєння грошей в Адміністрації морських портів, за його словами, відбувалося через договори на поставку "певної продукції", яка так і не була поставлена, і виконання "фіктивних робіт із реконструкції порту, які так і не були проведені".

Обшуки в мерії Одеси СБУ

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській мерії 22 листопада пройшли обшуки. Слідчі дії проходили в головній будівлі мерії на Думській площі і в приміщенні департаменту фінансів на вулиці Жуковського.

У СБУ підозрюють, що чиновники мерії привласнили 100 млн бюджетних гривень.

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