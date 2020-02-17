До Києва повернуться ще три "беркутівці": адвокат зробив гучну заяву

Ще трьох колишніх "беркутівців", яких Україна видала "Л/ДНР" у рамках обміну полоненими, слідом за Олександром Маринченком та Сергієм Тамтурою планують повернути до Києва.

Таку заяву зробив адвокат обвинувачених у розстрілах Майдану Олександр Горошинський в інтерв'ю hromadske. Йдеться про колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" Олега Янішевського, Сергія Зінченка і Павла Аброськіна.

"Ми робимо все можливе, щоб повернути решту хлопців. Також сподіваємося, що продовжимо засідання в повному складі", – заявив правозахисник.

До Києва повернуться ще три "беркутівці" 24 канал

Адвокат нагадав, що Янишевського передали в рамках обміну на окуповану територію Луганської області, а Аброськіна і Зінченка – Донецької.

На уточнююче питання журналістки, чи повернуться інші обвинувачені до наступного засідання в Святошинському суді 17 березня, адвокат відповів: "Ми працюємо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого стало відомо, що Олександр Маринченко та Сергій Тамтура – двоє з п'яти колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут", яких раніше передали на окуповані території в рамках обміну утримуваними, – повернулися до Києва.

Маринченка, Тамтуру, Янишевського, Зінченка і Аброськіна звинувачують у вбивстві 48 і пораненні 80 чоловік на вулиці Інститутській в Києві 20 лютого 2014 року.

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