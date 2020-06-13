До хабаря керівникам НАБУ і САП могли бути причетні працівники Офісу генпрокурора: з'явилися подробиці

До факту пропозиції хабаря у $6 млн керівникам НАБУ і САП за закриття провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського можуть бути причетні працівники Офісу генерального прокурора України.

Як повідомили на брифінгу 13 червня керівники НАБУ Артем Ситник і САП Назар Холодницький, хабар у $6 млн призначався за закриття епізоду зі сприяння Злочевського в заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого ВАТ "Реал Банк".

За цим епізодом було пред'явлено підозру низці осіб, в тому числі і Злочевському.

За словами Ситника, зловмисники вимагали, щоб провадження щодо Злочевського було закрите до 14 червня, коли він святкує день народження.

НАБУ і САП використали для викриття вимагачів підроблену постанову про закриття цього провадження.

Також перевіряється причетність до злочину працівників Офісу генпрокурора.

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