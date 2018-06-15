До голодуючого Сенцова не пустили українського омбудсмена

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денисову не пустили до політв'язню режисерові Олега Сенцова.

Омбудсмен поспілкувалася з керівництвом колонії російського міста Лабитнангі, де утримують українця, повідомила вона в Facebook.

"Я зустрілася з начальником колонії і з начальником управління виконання покарань. Саме він повідомив мені, що я не можу ні за яких обставин зустрітися з Сенцовим. Він не пояснив мені, чому саме відмовляє. Коли я запитала про стан Сенцова, то він повідомив, що не надаватиме мені будь-яку інформацію і попросив нас покинути територію колонії", - розповіла вона.

Денисова додала, що залишиться у колонії, і буде чекати відповіді від російської колеги Тетяни Москалькової відносно цієї ситуації.

У свою чергу, російський омбудсмен заявила, що Денисова не може зустрітися з Сенцовим, оскільки він "є громадянином Росії".

Вона також звинуватила українську колегу "в порушенні домовленостей", передає ТАСС.

"Згідно з домовленістю президентів, два уповноважених можуть відвідати громадян, я і Денисова з України. Відвідати громадян, які перебувають під вартою: я в Україні, вона - тут. У порушенні нашої домовленості Денисова приїхала зараз в Салехард, де знаходиться Сенцов", - сказала вона.

"Били - це найлегше": Сенцов розповів про в'язницю в РФ

У свою чергу прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що не може відповісти, чому Денисову не пускають до Сенцова, передає УНІАН.

"Цю тему веде моя колега Москалькова, вона знаходиться в контакті з українськими візаві на цей рахунок. Ми сподіваємося отримати докладну інформацію і пізніше я зможу вас проінформувати", - сказав він.

"Що стосується Сенцова, в будь-якому випадку - його, звичайно, не можна вважати утримуваною особою, тому що він засуджений, причому за досить тяжкою статтею", - додав Пєсков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою до влади РФ звільнити всіх українських політв'язнів. 28 травня він погодився на підтримуючу терапію.