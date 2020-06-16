Вирвалася вперед, але так і не добігла: ексклюзивні подробиці загибелі спортсменки на Одещині

Страшна трагедія сталася в Одесі. Під час марафону загинула 32-річна спортсменка Катерина Катющева. Вона знепритомніла й отримала тепловий удар. Незважаючи на те, що дівчину знайшли живою і в свідомості, через деякий час бігунка померла в лікарні.

Детальніше про НП читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

До фінішу залишалося кілька кілометрів

Ультрамарафон 13 червня став для Каті останнім у житті. Маленька тендітна дівчина в коротких шортиках буквально відразу вирвалася вперед, пробігла понад 60 км. Коли до фінішу залишалося всього кілька кілометрів, дівчина відзначилася на останньому КПП й невдовзі зникла.

Початок марафону

Останній знімок Каті під час марафону

Як розповів OBOZREVATEL її хороший знайомий спортивний журналіст Леонід Францескевич, зникнення дівчини помітили пізніше.

"Уже коли на фініш прийшла друга спортсменка, вона запитала: "Де Катя?" Спочатку подумали, що кудись відійшла. Але коли не знайшли, то вже забили на сполох. Її шукали сотні людей – волонтери, поліція, залучали кінологів. Але її мов слід прохолов. Навіть була версія, то Катю могли вкрасти чоловіки на "жигулях". Хтось бачив п'яних чоловіків, а Катя дівчина симпатична, все могло бути", – зазначає Леонід.

Увесь день марафону було душно, а до вечора почалася гроза і злива. Катя пролежала спочатку на спеці, а потім під холодним дощем вісім годин без свідомості.

Катя Катющева

Повернула до лиману

Знайти її відразу не змогли, тому що, мабуть, відчувши себе погано, дівчина звернула з траси й попрямувала в бік лиману. Вона зійшла приблизно на 50-100 м, це стало фатальним для неї. Коли силовики перевірили її телефон, з'ясували, де приблизно перебуває, то під'єднали тепловізори й виявили Катю біля води вже вночі.

Під час пошуків Каті

"Вона була в свідомості. Одні кажуть, що вона впізнавала тих, хто її оточує, інші заперечують. Ймовірно, інсульт помутив її свідомість", – передбачає журналіст.

Лікарі також говорили, що Катя не зовсім усвідомлювала, що з нею сталося, вона рвалася додому, стверджуючи, що з нею все гаразд. А потім у спортсменки відмовили внутрішні органи.

Катя в лікарні, коли ще була у свідомості

Віталій Гілевич, який брав участь у пошуках дівчини, каже, що Катя пролежала кілька годин на березі, коли на вулиці було під 40 градусів.

"Є нюанси в організації самого марафону. Не зрозуміло, чому з нею поруч не їхав велосипедист-волонтер, як це належить. Вона вирвалася вперед, набагато обігнала своїх суперників, і з нею поруч мав бути велосипедист. Коли марафонці біжать по місту, по асфальту, то поруч із ними їде поліція, а тут на пересіченій місцевості – велосипедисти", – пояснив він.

Також у друзів Каті є претензії до лікарів Одеської обласної лікарні. Вони підозрюють, що саме медики не змогли зробити все для порятунку дівчини.

Катя Катющева

"Вони наполягали на тому, щоб судово-медичний розтин робити в лікарні. Але родичі хотіли проводити в іншому місці. Ховати Катю будуть 16 червня, у вівторок, у рідному селі в Білгород-Дністровському районі", – говорить Гілевич.

Головний лікар Одеської обласної лікарні Юрій Гульченко в коментарі OBOZREVATEL висловив думку, що цей випадок – результат медреформи.

"Дівчина пробігла 47 км, отримала тепловий удар. Ніхто не знає, скільки вона пролежала під палючим сонцем. До нас потрапила вкрай виснаженою, у неї було зневоднення. Чому на такому спортивному змаганні не було ніякої медичної допомоги? Може, вони і зверталися до швидкої допомоги, щоб ті чергували біля них. Але там могли сказати, що хто за це платитиме. Національна служба здоров'я України не буде. до того ж спортсменка не мала ніяких медичних обстежень, хто її допустив до таких виснажливих змагань? Ось і результат", – заявив він.

За словами головного лікаря, розтин тіла Каті проводили не в їхній лікарні, а в судово-медичній експертизі. І висновки лікарів там підтвердили.

Сильна й дуже витривала

Друзі Каті досі не можуть отямитися від того, що сталося. "Який день порожнеча й біль. Усе склалося проти Каті", – розповіла нам її знайома спортсменка Валентина Ковальська.

Дівчата познайомилася в квітні минулого року. "Ми разом брали участь в "Одеській сотці". Я бігла 100 км. А Катя входила до складу "залізної людини" – це коли спочатку їдеш на велосипеді 100 км, а потім ще біжиш 85 км поясом Слави в Одесі. Катя посіла перше місце. Потім ми бігали в Молдові – і знову в неї першість", – згадує бігунка.

Катя Катющева (зліва) з Валентиною Ковальською

У червні минулого року Катя бігла 50 км у Києві й стала першою, пройшла відбір на чемпіонат світу. Ми в жовтні повинні були їхати на чемпіонат світу з добового бігу, але в Каті не вистачило фінансів. Вона була нашою найкращою бігункою на довгі дистанції, майстром спорту, членом збірної України з добового бігу. Сама тренувалася, їй це було дано, така енерджі-людина", – говорить Ковальська.

Валентина не може зрозуміти, що сталося з Катею, адже для неї це була звична дистанція.

Катя Катющева

Друзі зазначають, що навчитися так бігати спортсменка змогла завдяки власній наполегливості й характеру.

Звичайна дівчина з села Сергіївка Одеської області ще в школі прищепила цю звичку –бігала щоранку, трохи соромилася й навіть ховалася за деревами, коли повз проїздили машини. Переїхавши на навчання до Одеси, Катя продовжувала тренуватися. Але поступово біг увійшов у її життя. Вона бігала вздовж моря і отримувала від цього задоволення.

Катя Катющева

У 2015 році вперше дізналася про Гонку нації й вирішила взяти в ній участь. Це не просто біг, а ще й подолання перешкод. Також брала участь у велоперегонах, а потім стала бігати стокілометровки. І в першому ж забігу посіла друге місце. Потім з'явилися добові забіги – людина повинна намотувати кола все 24 години.

Катя Катющева

Катя Катющева

За словами знайомих, Катя була природженою бігункою, дуже витривалою й сильною дівчиною. Тому те, що з нею сталося, для них дуже дивно.

У звичайному житті Катющева працювала в офісі, менеджером, одночасно проводила індивідуальні тренування в тренажерному залі.

Поліція Одеської області відкрила провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок").