До Чорновол увірвався спецназ ДБР із обшуком: її підозрюють у вбивстві

Співробітники Державного бюро розслідувань у п'ятницю, 10 квітня, прийшли з обшуком до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справі про умисне вбивство чоловіка внаслідок підпалу в 2014 році офісу Партії регіонів.

Перші деталі вона сама повідомила у Facebook. "Приїхав до мене спецназ ДБР у справі Майдану. Антимайдан у дії", – написала Чорновол у соцмережі (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Обшук провели в будинку журналістки в селі Гора Бориспільського району Київської області.

До Тетяни Чорновол увірвався спецназ ДБР із обшуком Еспресо

До Тетяни Чорновол увірвався спецназ ДБР із обшуком Facebook Тетяни Чорновол

Чорновол показала надану їй постанову про обшук. В документі йдеться про події лютого 2014 року, коли після початку розстрілу майданівців у Маріїнському парку Чорновол ініціювала захоплення офісу Партії регіонів на вулиці Липській.

За її словами, метою обшуків ДБР було вилучити її нагородну зброю та одяг, в якому екснардепка була під час Майдану.

Постанова про обшук у Чорновол Facebook Тетяни Чорновол

Постанова про обшук у Чорновол Facebook Тетяни Чорновол

Незабаром ДБР оприлюднило офіційні дані: колишню депутатку підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

Також стало відомо, що в будинку Чорновол вилучили речі, "які мають доказове значення для розслідування, предмети з ознаками холодної та вогнепальної зброї, патрони".

Раніше OBOZREVATEL вдалося дізнатися, що Чорновол можуть заарештувати за підпал. За нашою інформацією, загиблий чоловік грабував сейф і задихнувся під час пожежі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ДБР почало досудове розслідування за фактом можливого порушення Чорновол громадського порядку – вона пролізла на територію бюро через паркан із колючим дротом.

Після цього журналістка зайшла до актової зали, де тривав брифінг першого заступника директора ДБР і колишнього адвоката Віктора Януковича Олександра Бабікова, і під час його виступу спробувала кинути в нього мобільний телефон.