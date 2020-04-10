До Чорновол увірвався спецназ ДБР із обшуком: її підозрюють у вбивстві
Співробітники Державного бюро розслідувань у п'ятницю, 10 квітня, прийшли з обшуком до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол у справі про умисне вбивство чоловіка внаслідок підпалу в 2014 році офісу Партії регіонів.
Перші деталі вона сама повідомила у Facebook. "Приїхав до мене спецназ ДБР у справі Майдану. Антимайдан у дії", – написала Чорновол у соцмережі (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Обшук провели в будинку журналістки в селі Гора Бориспільського району Київської області.
Чорновол показала надану їй постанову про обшук. В документі йдеться про події лютого 2014 року, коли після початку розстрілу майданівців у Маріїнському парку Чорновол ініціювала захоплення офісу Партії регіонів на вулиці Липській.
За її словами, метою обшуків ДБР було вилучити її нагородну зброю та одяг, в якому екснардепка була під час Майдану.
Незабаром ДБР оприлюднило офіційні дані: колишню депутатку підозрюють в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб.
Також стало відомо, що в будинку Чорновол вилучили речі, "які мають доказове значення для розслідування, предмети з ознаками холодної та вогнепальної зброї, патрони".
Раніше OBOZREVATEL вдалося дізнатися, що Чорновол можуть заарештувати за підпал. За нашою інформацією, загиблий чоловік грабував сейф і задихнувся під час пожежі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ДБР почало досудове розслідування за фактом можливого порушення Чорновол громадського порядку – вона пролізла на територію бюро через паркан із колючим дротом.
Після цього журналістка зайшла до актової зали, де тривав брифінг першого заступника директора ДБР і колишнього адвоката Віктора Януковича Олександра Бабікова, і під час його виступу спробувала кинути в нього мобільний телефон.