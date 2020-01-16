"До братів – із танками й артилерією": Цимбалюк попередив про суть "дружби" Путіна з Україною

Амбіції президента Росії Володимира Путіна не дозволять йому відмовитися від України. Тому він продовжить вести війну проти неї, прикриваючись пропагандистськими штампами про "братні" народи.

Про це заявив у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк, підкресливши, що риторика лідера країни-агресорки тільки підтверджує такі плани (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Україні спокою не буде. Тим паче, Путін про це прямо говорить. То танки з артилерією відправить на Донбас, пояснюючи це своїми симпатіями, то скаже, що все Причорномор'я – це історичні землі Росії. А за історичну справедливість вони тут, як ви знаєте, борються. Ну, точніше, цими псевдоісторичними термінами виправдовують свою зовнішню політику", – зазначив він.

Цимбалюк додав, що властивість вирішувати взаємовиключні завдання під час реалізації своїх амбіцій дуже характерна для путінської Росії. І головним чином це проявляється саме у збройному конфлікті з Україною.

"З одного боку, ми чи то "братній", чи то "один народ". З іншого боку – танки і артилерія їдуть в нашу країну вбивати. Протиріччя, але тут це допустимо. Це уживається в російських головах. Володимир Путін прихильник підходу, що Росія ніде не закінчується. А це означає, що й амбіції російські теж ніде не закінчуються", – зробив висновок журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Цимбалюк також зазначив, що послання Путіна до Федерального зібрання показало, що в Кремлі відмовилися від територіальних претензій до Білорусі, проте не виключили зі списків своїх інтересів України.

За словами журналіста, окупанти розглядають нашу країну як донора людських ресурсів, якими в майбутньому вони будуть поповнювати свою "армію імперії".

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