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16 січня • оновлено в 15:48
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"До братів – із танками й артилерією": Цимбалюк попередив про суть "дружби" Путіна з Україною

1.1т
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Амбіції президента Росії Володимира Путіна не дозволять йому відмовитися від України. Тому він продовжить вести війну проти неї, прикриваючись пропагандистськими штампами про "братні" народи.

Про це заявив у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк, підкресливши, що риторика лідера країни-агресорки тільки підтверджує такі плани (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Україні спокою не буде. Тим паче, Путін про це прямо говорить. То танки з артилерією відправить на Донбас, пояснюючи це своїми симпатіями, то скаже, що все Причорномор'я – це історичні землі Росії. А за історичну справедливість вони тут, як ви знаєте, борються. Ну, точніше, цими псевдоісторичними термінами виправдовують свою зовнішню політику", – зазначив він.

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Цимбалюк додав, що властивість вирішувати взаємовиключні завдання під час реалізації своїх амбіцій дуже характерна для путінської Росії. І головним чином це проявляється саме у збройному конфлікті з Україною.

"З одного боку, ми чи то "братній", чи то "один народ". З іншого боку – танки і артилерія їдуть в нашу країну вбивати. Протиріччя, але тут це допустимо. Це уживається в російських головах. Володимир Путін прихильник підходу, що Росія ніде не закінчується. А це означає, що й амбіції російські теж ніде не закінчуються", – зробив висновок журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Путін Роман Цимбалюк
Місце
Україна
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
это как всу в своим на донбасс?
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Этот алкаш стал скучным. Эй, редактор, давай другого алконавта!
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