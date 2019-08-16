"До 26 серпня": Полозов розповів про долю полонених моряків

16 серпня Московський міський суд розпочне розгляд апеляцій на арешт українських моряків-військовополонених, захоплених Росією в полон в листопаді 2018 року.

"Засідання з розгляду апеляцій будуть номінальними... Рішення про звільнення моряків приймається не в російських судах, а в Кремлі. Тому ми чекаємо реакції звідти", – сказав в ефірі ObozTV адвокат моряків Микола Полозов.

За інформацією Полозова, зараз на розгляді слідчого управління ФСБ знаходиться клопотання про застосування поруки як запобіжного заходу, спрямоване омбудсменом України Людмилою Денисовою.

"Ми очікуємо, що процесуальне рішення за клопотанням омбудсмена Денисової слідчий має прийняти до кінця серпня, до 26 числа", – повідомив адвокат.

"Якщо клопотання задовольнять – моряків відпустять додому. Вони повернуться. Якщо не задовольнять – доведеться застосувати зовнішньополітичні важелі для впливу на російську владу", – додав він.

Полозов наголосив, що другим "ешелоном захисту" військовополонених моряків може стати вплив на російську владу за допомогою західних партнерів.

Він нагадав, що, згідно з рішенням Міжнародного трибуналу ООН з морського права, Росія має негайно звільнити 24 моряків і повернути три захоплених корабля.

"Я все ж таки сподіваюся на розсудливість російської влади. Невиконання трибуналу може обернутися економічними і політичними збитками для Росії. Якщо Росія не виконає рішення трибуналу, то завтра будь-хто зможе його не виконувати. Захід на це піти не може. І буде жорстко реагувати на невиконання РФ цього наказу", – пояснив юрист.

Українські моряки перебувають у полоні в Росії вже майже 9 місяців twitter.com/2000_net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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