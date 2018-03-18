УкрEngРус
Регистрация
ГоловнаБлоги

До 200 людей всередині: на Донбасі знеструмлені дві шахти

3.3тЧитати новину російською

У Луганській області на двох шахтах заблоковано 176 робочих внаслідок знеструмлення.

"У Луганській області, за інформацією ЛЕО (Луганське енергетичне об'єднання), в зв'язку з погодними умовами знеструмлені Золоте і Карбоніт, де на шахтах "Золоте" і "Карбоніт" 176 осіб заблоковано, ремонтні роботи проводяться", - повідомили в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України в своєму Twitter.

За даними відомства, на шахті "Карбоніт" - 93 людини, на шахті "Золоте" - 83 людини залишилися під землею. Відновити електропостачання пообіцяли до 17:00.

Новини
400 осіб всередині: на Донбасі стався вибух на шахті

Як писав "Обозреватель", 4 грудня в місті Зимогір'я на тимчасово окупованій російсько-терористичними військами частини Луганської області стався обвал породи на шахті "Черкаська".

Читайте всі новини по темі "Новини Луганська і Луганської області" на сайті "Обозреватель".

Тема
Новини Луганська і Луганської області
Місце
УкраїнаЛуганськ
Об'єкт
Новини Донбасу
Поділитися у Facebook

Наші блоги