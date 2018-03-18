До 200 людей всередині: на Донбасі знеструмлені дві шахти

У Луганській області на двох шахтах заблоковано 176 робочих внаслідок знеструмлення.

"У Луганській області, за інформацією ЛЕО (Луганське енергетичне об'єднання), в зв'язку з погодними умовами знеструмлені Золоте і Карбоніт, де на шахтах "Золоте" і "Карбоніт" 176 осіб заблоковано, ремонтні роботи проводяться", - повідомили в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України в своєму Twitter.

У Луганскій області за інформацією ЛЕО, у зв'язку з погодними умів знеструмлено селища Золоте и Карбоніт, де на шахтах Золоте и Карбоніт 176 осіб заблоковано, ремонтні роботи проводяться - МТОТ (@mtot_gov_ua) 18 березня 2018 р.

За даними відомства, на шахті "Карбоніт" - 93 людини, на шахті "Золоте" - 83 людини залишилися під землею. Відновити електропостачання пообіцяли до 17:00.

За оперативною інформацією на шахті "Карбоніт" - 93 людини, на шахті "Золоте" - 83 людини залишились під землею. Відновлення електропостачання очікується в течение 2 годин - МТОТ (@mtot_gov_ua) 18 березня 2018 р.

Як писав "Обозреватель", 4 грудня в місті Зимогір'я на тимчасово окупованій російсько-терористичними військами частини Луганської області стався обвал породи на шахті "Черкаська".