"ДНРівці" навчали дітей стріляти і підривати бомби на Донбасі: докази

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру двом особам, які сприяли Росії в підготовці дітей до бойових дій на Донбасі.

Йдеться про керівників так званих військово-патріотичних клубів "Спартанці" й "Амазонки", а також громадського військово-патріотичного руху "Молода гвардія", які діяли на території "ДНР", інформує прес-служба відомства на сторінці у Facebook.

Відзначається, що розслідування у відповідних кримінальних провадженнях було розпочато в травні поточного року на підставі журналістської публікації "Правозахисники показали, як в ОРДО мілітаризують дітей".

facebook.com/gp.gov.ua

Під час досудового розслідування посібникам терористів було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 КК (здійснення організаційного та іншого сприяння діяльності терористичної організації), ч. 1 ст. 260 КК (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань і участь у їх діяльності), ч. 3 ст. 260 КК (керівництво не передбаченими законами України воєнізованими формуваннями), ч. 2 ст. 438 КК (вчинення за попередньою змовою групою осіб порушення законів і звичаїв війни, передбачених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України).

"Встановлено, що вказані особи, які є активними учасниками та прихильниками терористичної організації "ДНР", підтримують і пропагують російську неоімперську геополітичну доктрину "русскій мір", а також ідеї від'єднання Донецької області від України і проголошення на її території незалежної держави", – йдеться в повідомленні.

Відомо, що основними завданнями незаконних об'єднань "Спартанці", "Амазонки" і "Молода гвардія" були вербування і залучення малолітніх та неповнолітніх осіб до участі у протиправній діяльності терористичної "ДНР" під виглядом військово-патріотичного навчання і виступів на різних військово-спортивних заходах.

facebook.com/gp.gov.ua

У подальшому вказані особи за попередньою змовою з представниками російсько-терористичних сил, здійснюючи керівництво зазначеними "клубами", в порушення міжнародних законів особисто вчинили низку злочинів.

Так, керівники груп вербували дітей і підлітків у віці від 5 до 18 років серед жителів Донецької області для підготовки шляхом навчання поводженню зі зброєю, боєприпасами та вибухонебезпечними речовинами з обов'язковим носінням військової форми до участі у військових діях і терористичної діяльності проти сил АТО та ООС.

facebook.com/gp.gov.ua

"Відповідні дії спрямовувалися на міжнародне ускладнення та вплив на ухвалення рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, а також перешкоджання виконанню службових обов’язків співробітниками правоохоронних органів України, військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань України, задіяних у проведенні АТО та ООС", – підсумували в пресслужбі.

Досудове розслідування за цими фактами триває, вживаються заходи щодо розшуку та затримання підозрюваних.

facebook.com/gp.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що російський представник місії ОБСЄ на Донбасі Микола Алєксєєв постив у соцмережах побажання смерті українцям і прославляв терористів "ДНР" і "ЛНР".

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