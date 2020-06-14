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"ДНР" заблокувала КПВВ "Мар'їнка": люди п'ять днів намагаються повернутися додому

Дарина Дурова
Дарина Дурова
Розслідування
'ДНР' заблокувала КПВВ 'Мар'їнка'

"ДНР" заблокувала КПВВ "Мар'їнка"

Терористи "ДНР" уже п'яту добу продовжують блокувати роботу КПВВ "Мар'їнка".

Про це в неділю, 14 червня, повідомила пресслужба ООС на сторінці в Facebook. Підкреслюється, що пункт пропуску не працює з вини окупантів.

"Російські війська і їх маріонеткові адміністрації не пропускають цивільних осіб в Донецькій області перетнути лінію розмежування в будь-яку зі сторін", – сказано в повідомленні.

Крім того, російські найманці вже більше трьох діб утримують перед своїм блок-постом двох осіб у легковому автомобілі, не дозволяючи їм проїхати додому. Прикордонники зі складу Об'єднаних сил при необхідності готові забезпечити повернення цих громадян назад на підконтрольну територію.

Бойовики, як зазначили в ООС, демонструють повну байдужість до проблем мирних жителів.

Однак, російські збройні формування все ж частково розблокували гуманітарний коридор із тимчасово окупованим Луганськом. 14 червня лінію розмежування там перетнули 180 громадян: 75 у підконтрольну уряду України територію і 105 у зворотному напрямку.

"ДНР" заблокувала КПВВ "Мар'їнка": люди п'ять днів намагаються повернутися додому

"ДНР" заблокувала КПВВ "Мар'їнка": люди п'ять днів намагаються повернутися додому

Як писав OBOZREVATEL, 11 червня через КПВВ "Станиця Луганська" українськими прикордонниками було пропущено 5 осіб, а через КПВВ "Мар'їнка" – один транспортний засіб із 2 пасажирами.

Окупанти, змусивши людей чекати кілька годин, без пояснення причин відмовили їм у в'їзді. Люди залишилися ночувати під блокпостом, одній жінці знадобилася допомога медиків.

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