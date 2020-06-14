Терористи "ДНР" уже п'яту добу продовжують блокувати роботу КПВВ "Мар'їнка".

Про це в неділю, 14 червня, повідомила пресслужба ООС на сторінці в Facebook. Підкреслюється, що пункт пропуску не працює з вини окупантів.

"Російські війська і їх маріонеткові адміністрації не пропускають цивільних осіб в Донецькій області перетнути лінію розмежування в будь-яку зі сторін", – сказано в повідомленні.

Крім того, російські найманці вже більше трьох діб утримують перед своїм блок-постом двох осіб у легковому автомобілі, не дозволяючи їм проїхати додому. Прикордонники зі складу Об'єднаних сил при необхідності готові забезпечити повернення цих громадян назад на підконтрольну територію.

Бойовики, як зазначили в ООС, демонструють повну байдужість до проблем мирних жителів.

Однак, російські збройні формування все ж частково розблокували гуманітарний коридор із тимчасово окупованим Луганськом. 14 червня лінію розмежування там перетнули 180 громадян: 75 у підконтрольну уряду України територію і 105 у зворотному напрямку.

"ДНР" заблокувала КПВВ "Мар'їнка": люди п'ять днів намагаються повернутися додому

Як писав OBOZREVATEL, 11 червня через КПВВ "Станиця Луганська" українськими прикордонниками було пропущено 5 осіб, а через КПВВ "Мар'їнка" – один транспортний засіб із 2 пасажирами.

Окупанти, змусивши людей чекати кілька годин, без пояснення причин відмовили їм у в'їзді. Люди залишилися ночувати під блокпостом, одній жінці знадобилася допомога медиків.