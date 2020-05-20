"ДНР" ввели бойові машини в Донецьк: в мережу потрапило перше фото

Кирило Лютий Розслідування 21:08, 20.05.2020 Оновлено: 21:10, 20.05.2020

У Донецьку були помічені бронетранспортери російсько-окупаційних військ.

Знімок опублікував один з підконтрольних окупантам ресурсів в соціальних мережах ввечері в середу, 3 травня.

БТРи помічені в Донецьку

Відзначимо, вранці ватажок "ДНР" Денис Пушилін оголосив про приведення незаконних збройних формувань до вищого ступеню боєготовності. З такою ж заявою виступив ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник, нахабно пригрозивши Україні відсунути лінію фронту.

У зв'язку з цим Україна ініціювала термінове проведення переговорів Тристоронньої контактної групи за участю представників Росії. Також українська сторона офіційно спростувала звинувачення окупантів в тому, що ЗСУ нібито обстріляли об'єкти енергетичної інфраструктури на окупованій частині Луганщини.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні штаб ООС відреагував на провокаційні заяви терористів, повідомивши, що українські військові готові до будь-яких дій терористів і в зоні бойових дій в готовності до застосування знаходяться підрозділи резерву зі складу Об'єднаних сил.

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