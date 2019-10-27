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28 жовтня • оновлено в 00:07
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"Почалося якесь людоїдство!" У мережі розповіли про нові жахи в "ДНР"

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На Донбасі в місті Макіївка, підконтрольному терористам "ДНР", співробітники МНС опечатали вмикачі в під'їздах будинків, щоб люди не витрачали електрику на сходове освітлення.

Про це місцеві жителі розповіли в одній із міських спільнот у соцмережі. Вони також показали відповідні фото.

На попередженні заявляється, що за зрив печатки без відома рятувальників загрожує відповідальність.

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Ілюстрація. "ДНР"

Ілюстрація. "ДНР"

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"Зовсім уже почалося якесь людоїдство. Такого і в злиденні 90-і не було, щоб погрозами забороняли світло в під'їздах вмикати", – висловився про ситуацію в Twitter блогер Денис Казанський.

'Почалося якесь людоїдство!' У мережі розповіли про нові жахи в 'ДНР'

twitter.com/den_kazansky

'Почалося якесь людоїдство!' У мережі розповіли про нові жахи в 'ДНР'

twitter.com/den_kazansky

'Почалося якесь людоїдство!' У мережі розповіли про нові жахи в 'ДНР'

Скрін коментарів до посту

'Почалося якесь людоїдство!' У мережі розповіли про нові жахи в 'ДНР'

Скрін коментарів до посту

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно терорист "ДНР", який отримав контузію, воюючи проти України на Донбасі, поскаржився на байдуже ставлення "керівництва" незаконних угруповань і необхідність лікуватися за свій рахунок.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна Донецьк
Теги
Новини ДНР Новини Донбасу фотографии ДНР
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