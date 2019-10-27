'Почалося якесь людоїдство!' У мережі розповіли про нові жахи в 'ДНР'

На Донбасі в місті Макіївка, підконтрольному терористам "ДНР", співробітники МНС опечатали вмикачі в під'їздах будинків, щоб люди не витрачали електрику на сходове освітлення.

Про це місцеві жителі розповіли в одній із міських спільнот у соцмережі. Вони також показали відповідні фото.

На попередженні заявляється, що за зрив печатки без відома рятувальників загрожує відповідальність.

Ілюстрація. "ДНР" Comments.ua

"Зовсім уже почалося якесь людоїдство. Такого і в злиденні 90-і не було, щоб погрозами забороняли світло в під'їздах вмикати", – висловився про ситуацію в Twitter блогер Денис Казанський.

twitter.com/den_kazansky

twitter.com/den_kazansky

Доблесні "рятувальники ДНР" опечатують вимикачі в під'їздах будинків, щоб люди не витрачали електрику на сходовий освітлення.



Зовсім вже почалося якесь людоїдство. Такого і в жебраки 90-е не було, щоб погрозами забороняли світло в під'їздах включати pic.twitter.com/34RSQCSdWf - Денис Казанський (@den_kazansky) October 27, 2019

Скрін коментарів до посту

Скрін коментарів до посту

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно терорист "ДНР", який отримав контузію, воюючи проти України на Донбасі, поскаржився на байдуже ставлення "керівництва" незаконних угруповань і необхідність лікуватися за свій рахунок.

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