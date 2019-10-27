'Почалося якесь людоїдство!' У мережі розповіли про нові жахи в 'ДНР'

На Донбасі в місті Макіївка, підконтрольному терористам "ДНР", співробітники МНС опечатали вмикачі в під'їздах будинків, щоб люди не витрачали електрику на сходове освітлення.
Про це місцеві жителі розповіли в одній із міських спільнот у соцмережі. Вони також показали відповідні фото.
На попередженні заявляється, що за зрив печатки без відома рятувальників загрожує відповідальність.
Ілюстрація. "ДНР"
Comments.ua
"Зовсім уже почалося якесь людоїдство. Такого і в злиденні 90-і не було, щоб погрозами забороняли світло в під'їздах вмикати", – висловився про ситуацію в Twitter блогер Денис Казанський.
twitter.com/den_kazansky
twitter.com/den_kazansky
Доблесні "рятувальники ДНР" опечатують вимикачі в під'їздах будинків, щоб люди не витрачали електрику на сходовий освітлення.- Денис Казанський (@den_kazansky) October 27, 2019
Зовсім вже почалося якесь людоїдство. Такого і в жебраки 90-е не було, щоб погрозами забороняли світло в під'їздах включати pic.twitter.com/34RSQCSdWf
Скрін коментарів до посту
Скрін коментарів до посту
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно терорист "ДНР", який отримав контузію, воюючи проти України на Донбасі, поскаржився на байдуже ставлення "керівництва" незаконних угруповань і необхідність лікуватися за свій рахунок.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".