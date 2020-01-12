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13 січня • оновлено в 00:59
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"Все українське під забороною": блогер розповів про "російський нацизм" у "ДНР"

2.8т
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На території "ДНР" почали перевіряти мирних жителів, які користуються авто з українськими номерами або мають паспорт України.

Про це в своїй публікації на сайті "Антикор" розповів блогер Фаш*к Донецький. "На території без прав людини вже настав період нацизму. Російського нацизму... Людей з України свідомо роблять людьми другого сорту, селюками і бидлом", – написав він.

Ситуацію блогер назвав сюрреалізмом, оскільки без українського паспорта не можна отримати незаконний паспорт "республіки".

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"Погодьтеся, це не нацизм, коли володаря українського паспорта пакує для "з'ясування особи" інший володар українського паспорта, зрадник, а авто з номерами, які визнані світом, не визнаються колаборантами вигаданої "країни".

І це я мовчу про те, що в Донецьку немає жодного україномовного каналу або ЗМІ, плюс ходять рублі РФ", – обурився Фаш*к Донецький.

Він додав, що в "ДНР" "усе, що хоч якось пов'язане з Україною, тепер під забороною (крім пенсій)".

"ДНР"

"ДНР"

Газета.ру

Як писав OBOZREVATEL, раніше звільнена з полону терористичної "ДНР" мешканка Горлівки Марина Чуйкова, яка повернулася додому в результаті обміну, розповіла про пережиті знущання.

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Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Фаш*к Донецький
Місце
Україна
Теги
паспорт пропаганда ДНР Донбас Новини ДНР Новини Донбасу
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Это на ци зм -утверждает Фа Донецкий: ".. Людей из Украины сознательно делают людьми второго сорта, се лю ками и бы дл ом... начали проверять мирных жителей, которые пользуются авто с украинскими номерами или имеют паспорт Украины....в Донецке нет ни одного украиноязычного канала или СМИ, плюс ХОДЯТ РУБЛИ РФ! Это на цизм!" Ну не де бил?
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4
4
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Нац изм = это фа ши зм + на цио нализм. Это атрибуты сегодняшней Украины!
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4
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
После крови, которую вы принесли на Донбасс, украинское - надо не запрещать, за украинское - надо вешать на фонарных столбах.
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4
4
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Виня Ксения, не хами дяде! Устала сниматься на окружной - отдохни со смены! Хамить-то зачем? Кстати, всё-таки, Виня - это имя или фамилия? И если фамилия, то почему такая поросячья?
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3
1
Виня Ксения
Виня Ксения
Лазарев Ярослав, сдохни, фашист.
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1
2
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Кто бы говорил,только не вы рагули.
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