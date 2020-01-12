"Все українське під забороною": блогер розповів про "російський нацизм" у "ДНР"

На території "ДНР" почали перевіряти мирних жителів, які користуються авто з українськими номерами або мають паспорт України.

Про це в своїй публікації на сайті "Антикор" розповів блогер Фаш*к Донецький. "На території без прав людини вже настав період нацизму. Російського нацизму... Людей з України свідомо роблять людьми другого сорту, селюками і бидлом", – написав він.

Ситуацію блогер назвав сюрреалізмом, оскільки без українського паспорта не можна отримати незаконний паспорт "республіки".

"Погодьтеся, це не нацизм, коли володаря українського паспорта пакує для "з'ясування особи" інший володар українського паспорта, зрадник, а авто з номерами, які визнані світом, не визнаються колаборантами вигаданої "країни".

І це я мовчу про те, що в Донецьку немає жодного україномовного каналу або ЗМІ, плюс ходять рублі РФ", – обурився Фаш*к Донецький.

Він додав, що в "ДНР" "усе, що хоч якось пов'язане з Україною, тепер під забороною (крім пенсій)".

"ДНР" Газета.ру

Як писав OBOZREVATEL, раніше звільнена з полону терористичної "ДНР" мешканка Горлівки Марина Чуйкова, яка повернулася додому в результаті обміну, розповіла про пережиті знущання.

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